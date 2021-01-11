Gençlik Dairesi koordinatörlüğünde toplantı yapıldı

GENÇLİK DAİRESİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE TOPLANTI YAPILDI

Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’in koordinatörlüğünde, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koordinatörü Mithat Tekçam ile Spor Dairesi Sorumlusu Sertaç Bozatlı toplantı yaptı.

Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Gençlik Dairesi Müdürlüğünde yer alan toplantıda, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemi süreci de değerlendirilirken, ülkede, gençler adına yapılması planlanan projeler ve yapılması gereken yatırımlar konuşuldu.

Gençlik Dairesi Müdürü Eren, pandemi sürecininin devam ettiğini belirterek, yapmayı planladıkları birçok aktivetiyi hazır bekleterek ertelediklerini, durumun düzelmesiyle birlikte uygulamaya başlama arzusunda olduklarını vurguladı.