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Gençlik Dairesi kamplarına başvurular başladı

Gençlik Dairesi, kovid önlemleri ve PCR testi gerekliliği şartlarıyla düzenlediği Lapta ve Kantara yaz kampları için başvuru almaya başladığını duyurdu.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:00
Gençlik Dairesi kamplarına başvurular başladı

Ortaokul ve lise öğrencileri için kamp müracaatları bugünden itibaren online olarak http://kamp.genclik.gov.ct.tr/ adresinde yapılabilecek.

Kamp ücreti 50 Türk Lirası olup, ödeme, müracaatta yazılan e-posta adresine gelecek link üzerinden yapılacak. Gençlik Dairesi tarafından ödemesi kontrol edilip, onaylanan başvuruların davetiyeleri yine ayni mail adresine gönderilecek.

Kampa katılımı kabul edilen öğrencinin, kampa gideceği tarihten en az 2 gün (72 saat) öncesine ait negatif sonuçlu PCR test sonucunu otobüse binerken kimlik kartı ile birlikte görevliye ibraz etmesi zorunludur. (Çıktı alınması gerekmiyor.)           

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Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, alınacak kovid önlemleriyle kampların açılacağını belirterek kamplara katılım için 72 saatlik pcr test zorunluluğu getirdiklerini vurguladı. Eren, yüzde elli kapasite ile Kantara yaz kamplarının açılacağını belirterek, bu yıl ilk kez Lapta Gençlik Kampı’nda da yaz ayları boyunca gençlere farklı alanlarda eğitim verileceğini söyledi.

Hasan Eren, okullardaki öğrencilere yönelik Kantara yaz kamplarında sportif, kültürel ve eğitsel aktivitelerin devam edeceğini belirtirken, Lapta gençlik kampında da gençlere doğa sporları, kampçılık eğitimi, temel spor eğitimi, bilişim eğitim kampı, dans eğitim kampı, basketbol ve hentbol branşlarında eğitim verileceğini vurguladı.

Kantara Yaz Öğrenci Kampı’nda 26- 29 Temmuz arasında 12. Sınıflar; 31 Temmuz – 03 Ağustos arasında 9 – 10 Sınıflar; 5 – 08 Ağustos arasında 7 – 8 Sınıflar; 10 – 13 Ağustos arasında 12 Sınıflar; 15 – 18 Ağustos arasında 10-11 Sınıflar; 20 – 23 Ağustos arasında 6. Sınıflar, 25- 28 Ağustos arasında 7 – 8 sınıflar kamp yapacak.

Lapta Yaz Öğrenci Kampı tesislerinde ise 27- 30 TEMMUZ arasında Orta-Lise Öğrencileri Basketbol Kampı (UP Basketbol Okulu) (Basketbol sporuna giriş ve kuralları); 1– 4 Ağustos arasında Ortaokul Öğrencileri Temel Spor Eğitimi (Gençlere sporu sevdirerek, temel spor eğitimini vermek); 6 – 9 Ağustos arasında ortaokul öğrencileri Doğada Yaşam ve Kampçılık (Gençlere doğa sevgisini aşılayarak, doğayı korumayı öğretmek); 11 – 14 Ağustos arasında Lise Öğrencileri Bilişim Eğitim Kampı (Siber Güvenlik Programlamasına giriş); 16-19 Ağustos arasında Lise Öğrencileri Dans Kampı (Farklı branşlarda dans ve müzikle ilgili temel eğitim); 21-24 Ağustos arasında Ortaokul Öğrencileri Hentbol Kampı (Hentbol sporuna giriş ve kuralları) düzenlenecek.

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Son Güncelleme: 05.07.2021 15:25
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