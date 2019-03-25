banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99370
ALTIN
238.836
DOLAR
5.6142
STERLİN
7.4315
EURO
6.3550
Bıçaklı: “Telefon dairesini sattırmayacağız”
BIÇAKLI: “TELEFON DAİRESİNİ SATTIRMAYACAĞIZ”
Yazgül tutuksuz yargılanacak
YAZGÜL TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kalıp tahtası hırsızlığının zanlısı tutuklandı
KALIP TAHTASI HIRSIZLIĞI
Aslan tutuklu yargılanacak
ASLAN TUTUKLU YARGILANACAK
banner307

Gençlik Dairesi Kalkanlı Yaşam Evi’nde etkinlik düzenledi

Gençlik Dairesi Kalkanlı Yaşam Evi’nde etkinlik düzenledi

25 Mart 2019 Pazartesi 12:23
Gençlik Dairesi Kalkanlı Yaşam Evi’nde etkinlik düzenledi


Gençlik Dairesi, Paşaköy Gençlik Merkezi Yaşlılar Haftasında Kalkanlı Yaşam Evinde Halk Dansları ekibi ve müzisyenleriyle etkinlik düzenledi.

Gençlik Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte, Kıbrıs şarkıları ve Türk Sanat Müziğinden örneklerle yaşlılara müzik dinletisi gerçekleştirirken, Paşaköy Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu da Kıbrıs Türk Halk Dansları gösterilerini yaptı.

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, Paşaköy Gençlik Merkezi müzisyen ve dansçılarına değerli katkılarından dolayı teşekkür ederken, anne babaların, yaşlıların değerinin çok büyük olduğuna vurgu yaptı.

Çolakoğlu, Sağlık Bakanlığı Kalkanlı Yaşam Evi yöneticilerine de etkinlik yapma imkanı tanıdıkları için teşekkür etti.
 

Son Güncelleme: 25.03.2019 15:35
Anahtar Kelimeler:
KKTC GENCLİK DAİRESİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ltb’nin Kitap Paylaşım Noktaları Hizmete Girdi
Ltb’nin Kitap Paylaşım Noktaları Hizmete Girdi
Yaşlılar Haftası, Yaşlılara Düzenlenen Yemekle Sona Erdi
Yaşlılar Haftası, Yaşlılara Düzenlenen Yemekle Sona Erdi
Ataoğlu: “meteoroloji Dairesi’nin Önemi, Bu Yıl Daha Fazla Hatırlandı”
Ataoğlu: “meteoroloji Dairesi’nin Önemi, Bu Yıl Daha Fazla Hatırlandı”
Bayraktar Ortaokulu’nda
Bayraktar Ortaokulu’nda "yarat-üret-kullan" Sloganıyla Proje Yarışması Düzenledi
Gönyeli Ağıllar Ve Kanlıköy Bölgesinde Elektrik Kesintisi
Gönyeli Ağıllar Ve Kanlıköy Bölgesinde Elektrik Kesintisi
Tkp-yg: “‘dıştan Dayatılan Paketlere Dayanmadan, Kendi Ayakları Üzerinde Duran Bir Ekonomi Ve Kendi Kendini Yöneten Bir Demokratik Yapıya İhtiyaç Var”
Tkp-yg: “‘dıştan Dayatılan Paketlere Dayanmadan, Kendi Ayakları Üzerinde Duran Bir Ekonomi Ve Kendi Kendini Yöneten Bir Demokratik Yapıya İhtiyaç Var”
Daü’de 55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri Başladı
Daü’de 55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri Başladı
Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali 11 Yıllık Aranın Ardından Dönüyor
Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali 11 Yıllık Aranın Ardından Dönüyor
Süt bedelleri ödeniyor
Süt bedelleri ödeniyor
Cypfruvex Mandora ürün bakiyelerini ödüyor
Cypfruvex Mandora ürün bakiyelerini ödüyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim