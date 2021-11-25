Gençlik Dairesi ile Lapta Belediyesi Protokol imzaladı

Gençlik Dairesinden verilen bilgiye göre, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ’un gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Lapta Bölgesi gençleri için birlikte nasıl çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştirebileceklerini istişare ederek takvim çalışması yaptıklarının altını çizdi.

Söz konusu çalışmaların yapılabilmesi için Gençlik Dairesi’ne bağlı Lapta Gençlik Kampının kullanımıyla ilgili protokol imzaladıklarını vurgulayan Eren, Lapta’nın her zaman yükselen bir değer olduğunu ve genç nüfusu için birlikte birçok çalışma yapılacağını söyledi.

Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ da işbirliği için Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’e teşekkür ederken, yakın zamanda tamamladıkları Lapta Belediyesi Tekin Adalı Spor Tesislerini genelde halk özelde ise gençlerin hizmetine sunduklarını kaydetti.



Aktuğ, Gençlik Dairesi Müdürünün de duyarlılığı ile Lapta Gençlik Kampı için yapılan protokol sonrasında söz konusu tesiste de bölge gençlerine yönelik etkinliklerin başlayacağını belirterek, bölgenin kültür, sanat ve spor alanlarında da Gençlik Dairesi Müdürlüğü ortaklığı ile atağa kalkacağını söyledi.Eren ve Aktuğ önümüzdeki dönemde gerçekleşecek çalışmaların içeriğiyle ilgili duyuruların da gerçekleşeceğini kaydetti.