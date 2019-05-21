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Gençlik Dairesi etkinlikleri devam ediyor

Gençlik Dairesi etkinlikleri devam ediyor

21 Mayıs 2019 Salı 12:07
Gençlik Dairesi etkinlikleri devam ediyor

Başbakanlık Gençlik Dairesi’nin Nisan ayında Lefkoşa ilçesinde, Değirmenlik’te başlayan Gençlik Sosyal Destek Projesi (GESDEP) kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikler Mayıs ayında Gazimağusa ilçesinde Geçitkale’de devam ediyor.

Gençlik Sosyal Destek Projesi, alan uzmanları tarafından gerçekleştirilecek eğitim ve farkındalık geliştirme amaçlı 7 farklı etkinlikten oluşuyor. Proje kapsamında 6 ilçenin kırsal bölgelerinde 7’şer etkinlik gerçekleştirilecek.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Mayıs ayının ilk yarısında Geçitkale Belediyesi’nin de katkıları ile gerçekleştirilen “Şiddet - Şiddetsizlik” ve “Masal Değirmeni” etkinliklerinin ardından, 18 Mayıs Cumartesi günü de küçükler ve büyükler olmak üzere iki farklı kategoride Oryantiring yarışması tamamlandı. Geçitkale köy meydanında Menteş Pınardan’ın liderliğinde halka açık olarak gerçekleştirilen yarışmada, dereceye girenlere ödüllerini Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu verdi.

Dereceye girenler şöyle: “Küçükler Kategorisi (7 – 15 yaş): 1. Kıray Şimşek, 2. Hasan Güçeri, 3. Ergün Efendi. Büyükler Kategorisi (16 yaş ve üstü): 1. Fehmi Ummak, 2. Neriman Şingilli, 3. Mustafa Bal”

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ÇOLAKOĞLU

Etkinlikte konuşan Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu alanlarında uzman ve deneyimli bir kadro ile çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.

“Gençlerin ilgisi bizim motivasyonumuzu artırıyor” diyen Çolakoğlu şöyle devam etti:

“Genel olarak etkinlik merkezi olarak seçtiğimiz bölgeler, gençlerin sosyal faaliyet açısından yeterli alternatifi bulamadığı yerler. Bu tür etkinliklerin artarak tüm bölgelerde devam etmesi en büyük arzumuz. Ayrıca proje koordinatörü Dr. Fatoş Giritli’ye, eğitim ekibinde yer alan ve severek isteyerek gençlerle buluşup etkinlikleri gerçekleştiren İpek Kaleli Çiçek, Menteş Pınardan, Nügen Duru, Jülin Aksoy, Ruhsan Ankay, Aliye Özsoylu, Özgür Çakmak ve Gülcem Sala Razı’ya, daire personeline ve emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

Son Güncelleme: 21.05.2019 15:42
Anahtar Kelimeler:
Gençlik Dairesi
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