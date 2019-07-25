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Gençler  “sorumlu devlet, bilinçli sürücü, güvenli trafik” için yürüdü

Gençler  “sorumlu devlet, bilinçli sürücü, güvenli trafik” için yürüdü

25 Temmuz 2019 Perşembe 04:50
Gençler  “sorumlu devlet, bilinçli sürücü, güvenli trafik” için yürüdü

Gençler bu akşam Lefkoşa'da, "Sorumlu devlet, bilinçli sürücü, güvenli trafik" sloganıyla yürüyüş düzenledi; hem yetkililere hem de bireylere, trafikteki ölümlerin son bulması için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri çağrısı yaptı.

Genç FOLK-DER'in trafikteki can kayıplarına karşı ses yükseltme sorumluluğuyla öncülük ettiği eyleme, Gençlik Merkezi Birliği, GÖÇTAŞ, HASDER ve TUFAD da destek verdi. Eyleme, Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, aralarında yakınlarını trafikte kaybetmiş kişilerin de bulunduğu birçok vatandaş katıldı.

Lefkoşa'da Dereboyu'nda eski Pronto çemberi olarak bilinen noktada toplanan siyah tişörtlü eylemciler, sloganlar eşliğinde Küçükkaymaklı'daki Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) binasına yürüdü.

"LAF DEĞİL İCRAAT İSTİYORUZ... DAĞ YOLUNU UNUTMADIK"

Yürüyüş sırasında "Laf değil icraat istiyoruz", "Güvenli trafik istiyoruz", "Dağ yolunu unutmadık", "Araba değil dikkatsizlik öldürür", "Gör, duy kurallara uy", "Yeşilde geç yaşamayı seç", "Trafik bilinci yaşama sevinci", "Trafik kemeri hayata bağlar", "Hızını azalt ömrünü uzat", "Telefona bakma yolundan çıkma" gibi sloganlar atıldı.

Yürüyüşün tamamlandığı dernek bahçesinde Genç FOLK-DER Başkanı Baran Mutluyakalı konuşma yaptı. Ardından trafikteki kayıplar anısına, bir trafik kurbanı olan sanatçı Barış Akarsu’nun seslendirdiği “Rüzgar” şarkısı okundu.

MUTLUYAKALI: "BU YOLLARDA ÖLMEK İSTEMİYORUZ"

Genç Folk-Der Başkanı Baran Mutluyakalı, "Kıbrıs’ı, ülkemizi, gençlerimizi çok seviyoruz. O nedenle buradayız" dedi.

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Yollarda yürümek, hayatı kucaklamak, bilgiyi paylaşmak, arkadaşlarıyla kucaklaşmak, şakalaşmak, gelecek için planlar yapmak istediklerini ifade eden Mutluyakalı, "Bu yollarda ölmek istemiyoruz. Hiçbir gencimizi yollarda kaybetmek istemiyoruz. Bunu hak etmiyoruz" dedi.

Trafik kazalarında bu yıl şu ana dek 18 kişiyi kaybettiklerini belirten Baran Mutluyakalı, son 7 aydaki kayıplardan 7'sinin gençler olduğuna dikkat çekti.

Genç FOLK-DER olarak toplumda derin yaralar bırakan trafik kazalarına karşı ses yükseltme sorumluluğu hissettiklerini, eylemlerine Gençlik Merkezi Birliği, GÖÇTAŞ, HASDER ve TUFAD’ın da katkıda bulunarak hassasiyet gösterdiğini kaydeden Mutluyakalı, şöyle konuştu:

"ALTYAPIMIZIN ÇOK GERİDE OLDUĞUNU GÖRMEK İÇİN UZMAN OLMAYA GEREK YOK"

"Bugün burada toplanan gençler, ülkemizdeki trafik sorununun ciddiyetini kavramış gençlerdir. Kazalarda ve ölümlerde hem sürücülerin, hem de ülkeyi yönetenlerin sorumluluğu vardır.

Trafikteki altyapımızın dünya ülkelerinden çok geride olduğunu görmek için uzman olmaya gerek yoktur.

Herkes yeterince denetlenmeyen şoför okullarını görebiliyor. Herkes basit bir bariyer olmadığı için karşı şeride uçan arabalar yüzünden ölen masum vatandaşlarımızdan haberdar. Küçük Adamızda trafikte ardı ardına kayıplar vermemiz kabul edilebilir değildir ve bu olumsuz tabloyu değiştirmek için somut önlemler alınması gerekmektedir.

Sonsuz önem taşıyan trafiğe öncelik verilip, maddi kaynaklar yolların iyileştirilmesine ve ışıklandırılmasına ayrılmalıdır. Trafik denetimlerinin artırılması, cezaların daha caydırıcı olması gerekmektedir.

Küçük yaştan itibaren her sürücü adayına trafik eğitimi verilip, doğru davranışlar teşvik edilmelidir. Telefonda konuşan şoförü veya çocuğunu ön koltukta taşıyan ebeveynleri uyarmak her sorumlu vatandaşın görevidir."

Genç FOLK-DER Başkanı Baran Mutluyakalı, trafiğe verilen kurbanları anarak trafik kurallarının insanları korumak için oluşturulduğunu hatırlattı ve eyleme katılarak ülkede trafik güvenliği sağlanmasında bir şeylerin değişmesi için mücadele veren herkese teşekkür etti.

Son Güncelleme: 25.07.2019 08:58
Anahtar Kelimeler:
Kktc Gençler Trafik Yürüyüş
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