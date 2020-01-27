Gençler, Federal Kıbrıs taleplerini Trodos’tan haykırdı!

Dün sabah erken saatlerde Ledra Palace Sınır Kapısı’nda toplanan gençler, güneyde bekleyen otobüslerle Trodos’a hareket etti. Trodos’ta bulunan İngiliz Üsleri’ne giden gençler, burada antiemperyalist yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından ise Platania Piknik Alanı’na gidildi ve CTP, TDP, Sol Hareket ve EDON örgütleri tarafından ortak hazırlanan bildiri okundu. Şarkılar ve şiirlerin okunduğu günde gençler birbirleriyle kaynaşma fırsatı da buldu. Etkinliğe katılan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da gençlerin düzenlediği eylemi selamlayan bir konuşma gerçekleştirdi.

ORTAK BİLDİRİ

CTP, TDP, Sol Hareket ve EDON tarafından okunan ortak bildiri şu şekilde:

Biz, Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum gençler, barış ve yeniden birleşme için adamızın en yüksek dağından güçlü bir mesaj gönderme amacıyla bugün burada bir araya geldik. Biz, çeşitli gençlik örgütlerinin temsilcileri olarak, yabancı orduların ve askeri üslerin olmayacağı yeniden birleşmiş federal bir Kıbrıs’ın temellerini neslimizin inşa etmesinin yolunu açacak ortak bir mücadelenin saflarında gençleri bir araya gelmeye çağırıyoruz. Tarihi olarak adamız, Kıbrıs’ı kendi jeostratejik çıkarları için kullanmayı hedefleyen emperyalist güçlerin hedefi olmuştur. Kıbrıs bugün bölgemizdeki başka ülkelere yönelik askeri operasyonların gerçekleştirilmesi ve Kıbrıs halkının değil, emperyalizm çıkarları yönünde kullanılmaktadır. Buna ek olarak, askeri üslerdeki askeri ve casusluk amaçlı sistemlerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri büyük endişelere yol açmaktadır. Bunlara paralel olarak, yabancı üslerin çağdışı statükosu sömürge döneminin bir mirasıdır ve buna son verilmelidir. Aynı zamanda, biz önceliğimizin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu beyan ediyoruz. Önceliğimizin, yabancı bağımlılıklardan uzak bir şekilde, Kıbrıslıları kendi yurtlarının efendisi kılacak bir çözüm olduğunu beyan diyoruz. BM’nin siyasi eşitlik, tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası kimlikle ilgili kararlarını temel alacak iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon çözümünün önceliğimiz olduğunu beyan ediyoruz. Bu çerçevede, iki toplumun liderlerini Guterres çerçevesi temelinde müzakerelere yeniden başlamaya çağırıyoruz. Kıbrıs sorununun çözümünün her zamankinden daha acil olduğu bir gerçekliktir. Mevcut bölünmüşlük ve kabul edilemez statüko gerek toprak üzerinde gerekse insanların bilinçlerinde bir federasyon çözümüne ulaşma hedefinin önüne daha fazla engel koymaktadır. Bugün bu gezide bir araya gelen herkesi şarkıları birlikte söylemeye, halk oyunlarımızı birlikte oynamaya çağırıyoruz. Hep birlikte barışın ve iki toplumun ortak yaşamının olacağı bir vatana giden yolu göstermeye çağırıyoruz. Yeniden birleşmiş bir Kıbrıs ve barış içerisindeki bir gelecek için hep birlikte mücadeleye! Yaşasın Ortak Vatan! Yaşasın antiemperyalist mücadele! Yaşasın Bağımsız, Birleşik, Federal Kıbrıs! Kıbrıs’ta barış engellenemez!