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Genç Sanatçılar Resim Yarışması Sergisi Açıldı

SERGİ 14 HAZİRAN TARİHİNE KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Genç Sanatçılar Resim Yarışması Sergisi Açıldı

SERGİ 14 HAZİRAN TARİHİNE KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

28 Mayıs 2019 Salı 12:27
Genç Sanatçılar Resim Yarışması Sergisi Açıldı

SERGİ 14 HAZİRAN TARİHİNE KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK
Lefkoşa, 28 Mayıs 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği Genç Sanatçılar Resim Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı dün Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Aytunç Şirket ve Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları’nın yanı sıra kalabalık bir sanatsever topluluğunun katıldığı gecede dereceye girenlere ödülleri de verildi. 
Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Genç Sanatçılar Resim Yarışması Sergisi’nin açılışı ve ödül töreni, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları’nın yarışmaya katılan tüm gençleri tebrik ettiği kısa konuşmasıyla başladı.
Şehbal Hamzaoğulları, “…sanatı seçen tüm genç ressamları ve onları yüreklendirip destekleyen ailelerini kutlarım” dedi. 
Hamzaoğulları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “….Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözüyle başladığı konuşmasında sanatın ve sanatçının bir milletin önünü açmaktaki önemini vurguladı. 
Konuşmasında, diğer meslek dallarını değil de sanatı seçmenin ve sanatı seçen bir çocuğun anne ve babası olmanın zorluklarına değinen Hamzaoğulları, “sanatı seçen tüm genç ressamları ve onları yüreklendirip destekleyen ailelerini kutlarım” dedi. 
Çağdaş medeniyet seviyesinin, bir devletin sanat ve sanatçısına verdiği değerle ölçüldüğünün altını çizen Hamzaoğulları, Kültür Dairesi’nin tüm sanatçıları kucakladığını ve özellikle de genç sanatçıların ellerinde meşaleleriyle gelecek yıllardaki sanat vizyonumuzun aydınlatıcıları olduklarını belirtti. 

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ÖDÜLLER…
Seçici kurul üyeliklerini Bahar Çıralı, Yrd. Doç. Dr.Hasan Zeybek ve Türksal İnce’nin yaptığı yarışmada derecelendirme yapılmaksızın verilen üç başarı ödülünü almaya hak kazanan; İbrahim İnce’nin “Controlled Chaos”, Mehmet Sariler’in “Untitled 1” ve Nurtane Karagil’in “Bölümlenebilen Gündelik Hayat Sorunsalları” ile Mansiyona layık görülen “Sonsuz Döngü III” isimli eseriyle Tünay Özyay’ın ödülleri verildi. Kültür Dairesi’nin Seramik Sanatçısı Semral Öztan’a tasarlatıp hazırlattığı ödül heykelciklerinin verilmesinin ardından yarışmaya katılan tüm gençlere, yarışmanın seçici kurul üyelerine ve gecede sahne alan Lefkoşa Belediye Orkestrası müzisyenlerine teşekkür belgeleri verildi.
Kültür Dairesi’nin anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla bu yıl 11.’sini düzenlediği Genç Sanatçılar Resim Yarışması’na, 14 kişi 51 eser ile katılmıştı. Yarışmada, ödül alan eserlerin dışında 13 katılımcının 33 eseri de sergilenmeye değer bulunmuştu.
AÇILIŞ….
Lefkoşa Belediye Orkestrası Sanatçılarından Reşat Kortan ve Fatih Girgin’in müzik dinletisi sunduğu, sunuculuğunu Kültür Merkezi Yönetmenlerinden Mavişe Pınar Uysal’ın yaptığı gecede açış konuşmasının ve ödüllerin takdim edilmesinin ardından serginin açılışı yapıldı. 
Açılışı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Aytunç Şirket ve Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları ile yarışmanın seçici kurul üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hasan Zeybek birlikte yaptılar. 
Açılışı yapılan sergide ödüllü eserlerin dışında sergileme alan Ayşe Feyzullahoğlu’nun “Düşünüş 2”, Ayşe Rabo’nun “İsimsiz (1)”, “İsimsiz (2)”, “İsimsiz (3)” ve “İsimsiz (4)”, Dalga Haşmetoğlu’nun “Hustle”, Fırat Sözmener’in “M. Kemal Atatürk”, “Hayır”, İbrahim İnce’nin “Günlük Trajedi Dozu ve Dokusu”, “Pre-1974 Ancestral Map” ve “Controlled Chaos#2”, Mehmet Sariler’in “Untitled (2)” ve “Untitled (3)”, Mehmetemin Yıldızçoban’ın “City Dram 1”, “City Dram 2” ve “City Dram 4”, Nurtane Karagil’in “Kuşların Başlarına Gelenler” ve “Karyopraktorle Randevu”, Rahme Manastırlı’nın “Bekleyiş 2” ve “Bekleyiş 3”, Selene Ahmetoğlu’nun “Karanlık Sular”, “Karmaşık Ruhlar” ve “Buz Devrinde Bir Adam”, Şenil Bahire Çakmak’ın “Siluetler 01”, “Siluetler 02” ve “Siluetler 03”, Tünay Özyay’ın “Sonsuz Döngü I” ve “Sonsuz Döngü II” ile Zeynep Uzun Ebeoğlu’nun “Untitled 1”, “Untitled 2”, “Untitled 3”, “Untitled 4” ve “Untitled 5” isimli eserleri de 14 Haziran 2019 tarihine kadar sanatseverlerin izlenimine sunuluyor. 
(AK/HÖ)            FOTOĞRAFLI
 

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