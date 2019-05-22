Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2019 Sergisi Pazartesi Açılıyor

Lefkoşa, 22 Mayıs 19 (.): Kültür Dairesi’nin her yıl düzenlediği Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2019 Sergisi, pazartesi Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak.

Ödül kazananların ödüllerinin de verileceği sergi açılışı saat 19.30’da gerçekleştirilecek.

Seçici kurul üyeliklerini Bahar Çıralı, Hasan Zeybek ve Türksal İnce’nin yaptığı yarışmada derecelendirme yapılmaksızın verilen üç başarı ödülü; İbrahim İnce’nin “Controlled Chaos”, Mehmet Sariler’in “Untitled 1” ve Nurtane Karagil’in “Bölümlenebilen Gündelik Hayat Sorunsalları” isimli eserlerini, mansiyon da “Sonsuz Döngü III” isimli eseriyle Tünay Özyay’ın olmuştu.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, sonuçları 18 Nisan’da açıklanan ve Yarışmada Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazanan eser şartnamede aranan “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş…” koşulunu sağlamadığı tespit edildiğinden ödülün iptal edildiği bildirildi.

Bu nedenle jüri özel ödülü verilmeyecek olan ve 14 kişinin 51 eser ile katıldığı yarışmada, ödül alan eserlerin dışında 13 katılımcının 32 eseri de sergilenmeye değer bulunmuştu.

Kültür Dairesi’nin bu yıl 11’incisini düzenlediği Genç Sanatçılar Resim Yarışması, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin, genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Açılışı yapılacak sergide ödüllü eserlerin dışında sergileme alan Ayşe Feyzullahoğlu’nun “Düşünüş 2”, Ayşe Rabo’nun “İsimsiz (1)”, “İsimsiz (2)”, “İsimsiz (3)” ve “İsimsiz (4)”, Dalga Haşmetoğlu’nun “Hustle”, Fırat Sözmener’in “M. Kemal Atatürk”, “Hayır”, İbrahim İnce’nin “Günlük Trajedi Dozu ve Dokusu”, “Pre-1974 Ancestral Map” ve “Controlled Chaos#2”, Mehmet Sariler’in “Untitled (2)” ve “Untitled (3)”, Mehmetemin Yıldızçoban’ın “City Dram 1”, “City Dram 2” ve “City Dram 4”, Nurtane Karagil’in “Kuşların Başlarına Gelenler” ve “Karyopraktorle Randevu”, Rahme Manastırlı’nın “Bekleyiş 2” ve “Bekleyiş 3”, Selene Ahmetoğlu’nun “Karanlık Sular”, “Karmaşık Ruhlar” ve “Buz Devrinde Bir Adam”, Şenil Bahire Çakmak’ın “Siluetler 01”, “Siluetler 02” ve “Siluetler 03”, Tünay Özyay’ın “Sonsuz Döngü I” ve “Sonsuz Döngü II” ile Zeynep Uzun Ebeoğlu’nun “Untitled 1”, “Untitled 2”, “Untitled 3”, “Untitled 4” ve “Untitled 5” isimli eserleri de sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

(GÖZ/GÜL)