“genç Nesillere Devir Ve Kurumsallaşma Projesi”tanıtım Kokteyli Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 20 Aralık 19 : Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan “Genç Nesillere Devir Ve Kurumsallaşma Projesi” tanıtım kokteyli düzenlendi.
(EMR/ ŞEB) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 20 Aralık 19 : Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan “Genç Nesillere Devir Ve Kurumsallaşma Projesi” tanıtım kokteyli düzenlendi.
Lefkoşa, 20 Aralık 19 : Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan “Genç Nesillere Devir Ve Kurumsallaşma Projesi” tanıtım kokteyli düzenlendi.
(EMR/ ŞEB) FOTOĞRAFLI