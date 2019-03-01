Genç Folk-der’in Demir’in Tedavisine Katkı İçin Düzenleyeceği Etkinlikler Ertelendi

Lefkoşa, 1 Mart 19 (.): Lefkoşa Folklor Derneği’nin (Folk-Der) gençlik kolu Genç Folk-Der’in, lösemi tedavisi gören Demir Müezzinler’in tedavisine katkı için hafta sonu düzenleyeceği etkinlikler, yasal prosedürün tamamlanamaması nedeniyle ertelendi.
Lefkoşa Taşkınköy’de yarın Metropol Süpermarket’in de bulunduğu caddede lokma satışı; pazar günü ise dernek lokalinde tavla turnuvası düzenleyeceğini duyuran Genç Folk-Der, Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan gerekli izin prosedürlerinin tamamlanamaması yüzünden etkinliklerini ertelediğini açıkladı.
Dernekten yapılan açıklamada, yeni etkinlik tarihinin önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi.
(GÜL/FEZ)