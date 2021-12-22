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Genç Profesyoneller Platformu: “Hükümet, un üreticileri ve unlu mamul üreticileri arasında hakemlik yapmalı”

Genç Profesyoneller Platformu, hükümetin, “un üreticileri ve unlu mamul üreticileri arasında sektörleri birbirine düşürücü kararlar almak yerine, kucaklayıcı şekilde hakemlik yapması” gerektiğini kaydetti. 

22 Aralık 2021 Çarşamba 14:50
Genç Profesyoneller Platformu: “Hükümet, un üreticileri ve unlu mamul üreticileri arasında hakemlik yapmalı”

Genç Profesyoneller Platformu yazılı açıklamasında, günlük her hususta ambargolar altında mücadele etmek zorunda olan Kıbrıs Türk sanayisinin bazı sektörlerinin, ancak fonlar ve gümrük vergileri sayesinde ithal ürünlerle rekabet edebildiğine işaret etti. 
Bunun başlıca sebeplerinin hammaddeye erişim, enerji ve personel girdilerinin birim başına diğer ülkelere göre daha yüksek olması gösterilen açıklamada, su ile birlikte en temel gıda maddesi olan ekmek ve un ürünlerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili hükümetin ve bu sektörlere mensup aktörlerin davranışlarını hayal kırıklığı ile takip ettikleri kaydedildi. 
Bazı un üreticilerinin haksız rekabete sebep olduğu ve unlu ürün maliyetlerini halk için yukarıya çektiği lanse edildiği ifade edilen açıklamada, bu konudaki çözüm önerileri şöyle sıralandı:

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“Un fabrikalarının haddinden fazla kâr ettiği ön görülüyorsa, un ve un ürünleri denetimli ürün olarak ilan edilip kâr marjı makul bir orana sabitlenmeli ve şikayetçi olunan tüm firmalar, ilgili kamu kurumları tarafından geçici süreliğine, fabrikalarına temsilci gönderilmek suretiyle, sıkı takibe alınmalıdır. Rekabet Kurulu harekete geçirilmeli ve haksız rekabete sebep olduğuna inanılan firmalar sıkı şekilde denetlenmelidir. Fiyat istikrar fonu amacı için kullanılmalı ve buğday ürünleri ithalat maliyetlerini düşürülmek için kullanılmalıdır. Fiyat istikrar fonunun temel gıda, temizlik malzemesi, çocuk bezi, akaryakıt vb. ürünlerdeki pahalılığı önlemede kullanmak yerine, maaş ödemelerinde kullanılması Fiyat İstikrar Fonu Yasası’na aykırıdır. Hükümet un üreticileri ve unlu mamul üreticileri arasında sektörleri birbirine düşürücü kararlar almak yerine kucaklayıcı şekilde hakemlik yapmalıdır.”
Açıklamada, un üreticilerinin radikal kararlar almasına sebep olan, sektör çalışanlarını, ailelerinin gelirini ve aile yapısını zora sokan hükümet kararı da şiddetle protesto edildi ve hükümete, bu sektördeki tüm aktörleri hem sağlık hem finansal hususlarda sıkı şekilde denetleme çağrısı yapıldı. 

 

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Son Güncelleme: 22.12.2021 15:50
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