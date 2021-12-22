Genç Profesyoneller Platformu: “Hükümet, un üreticileri ve unlu mamul üreticileri arasında hakemlik yapmalı”

Genç Profesyoneller Platformu yazılı açıklamasında, günlük her hususta ambargolar altında mücadele etmek zorunda olan Kıbrıs Türk sanayisinin bazı sektörlerinin, ancak fonlar ve gümrük vergileri sayesinde ithal ürünlerle rekabet edebildiğine işaret etti.
Bunun başlıca sebeplerinin hammaddeye erişim, enerji ve personel girdilerinin birim başına diğer ülkelere göre daha yüksek olması gösterilen açıklamada, su ile birlikte en temel gıda maddesi olan ekmek ve un ürünlerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili hükümetin ve bu sektörlere mensup aktörlerin davranışlarını hayal kırıklığı ile takip ettikleri kaydedildi.
Bazı un üreticilerinin haksız rekabete sebep olduğu ve unlu ürün maliyetlerini halk için yukarıya çektiği lanse edildiği ifade edilen açıklamada, bu konudaki çözüm önerileri şöyle sıralandı:
Açıklamada, un üreticilerinin radikal kararlar almasına sebep olan, sektör çalışanlarını, ailelerinin gelirini ve aile yapısını zora sokan hükümet kararı da şiddetle protesto edildi ve hükümete, bu sektördeki tüm aktörleri hem sağlık hem finansal hususlarda sıkı şekilde denetleme çağrısı yapıldı.