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“Genç Park” Gönyeli’de açıldı

Gönyeli Belediyesi, içerisinde BMX, kaykay ve paten pisti olan ülkenin ilk gençlik parkını hayata geçirdi. “Genç Park” dün yapılan açılışla hizmete girdi.

14 Kasım 2021 Pazar 14:30
“Genç Park” Gönyeli’de açıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “Genç Park”, Gönyeli’deki 47’nci park olarak hizmet verecek.
Gönyeli Halkalı Sokak’ta bulunan “Gönyeli Genç Park”ın açılışında birçok etkinlik de yapıldı. 
Açılış etkinliğinde DJ Behiç yer alırken, ayrıca ülkenin tanınmış BMX sporcularından Bora Altıntaş ile Fibera BMX gösterisi, Elit Brass Band gösterisi sunuldu.

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Akan Zeki de, Paten Show ile açılışa katılanları eğlendirdi. 
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli açılışta yaptığı kısa konuşmada, gençlerin enerjisi ve kendilerinin tecrübesiyle birçok projeye imza atacaklarını kaydetti. 

 

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Son Güncelleme: 14.11.2021 15:29
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