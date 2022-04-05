banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kılınç serbest bırakıldı!
Son Dakika
Petrolde yine yaptırım endişesi
TUTDER, hükümete sundukları öneriye cevap bekliyor...
Günlük döviz kurları
Genç Girişimci Ömer Köse'den Elektrikte Çığır Açacak Yeni Atılım
banner405

Genç Girişimci Ömer Köse'den Elektrikte Çığır Açacak Yeni Atılım

05 Nisan 2022 Salı 08:37
Genç Girişimci Ömer Köse'den Elektrikte Çığır Açacak Yeni Atılım

Master Energy Şirketi sahibi genç girişimci Ömer Köse ülkede sıkça yaşanan elektrik kesintilerine karşı yeni bir girişimde bulunuyor.Genç girişimci Ömer Köse ülkede neredeyse her akşam yaşanan bir buçuk saatlik elektrik kesintilerine karşı Master Energy Şirketi olarak 400 dolarlık cüzi bir ücret ile off grid bir aydınlatma sistemi kuruyor.
Bu aydınlatma sistemi içerisinde dört adet led lamba bulunup dört odaya ışık verebilecek bir sisteme sahip.Bunun yanında Master Energy  Şirketi  en uygun jeneratör ve off grid fiyatlarını kaliteli bir şekilde halka sunmak istiyor…Ülkedeki elektrik kesintilerine çare olacak girişim merakla bekleniyor…

banner341

banner360
Son Güncelleme: 05.04.2022 09:28
Anahtar Kelimeler:
Genç Girişimci Ömer Köseden Elektrikte Çığır Açacak Yeni Atılımömer KöseElektrik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılınç serbest bırakıldı!
Kılınç serbest bırakıldı!
Petrolde yine yaptırım endişesi
Petrolde yine yaptırım endişesi
TUTDER, hükümete sundukları öneriye cevap bekliyor...
TUTDER, hükümete sundukları öneriye cevap bekliyor...
Cumhurbaşkanı Tatar, Alsancak’ta iş kazasının olduğu inşaata gitti
Cumhurbaşkanı Tatar, Alsancak’ta iş kazasının olduğu inşaata gitti
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Alsancak'ta iş kazası: 1 ölü
Alsancak'ta iş kazası: 1 ölü
Erdoğan: “Teknecik’e yakıt geldi, tahliyesine başlandı”
Erdoğan: “Teknecik’e yakıt geldi, tahliyesine başlandı”
Zurnacılar: “Yeniboğaziçi belediyesi yeniden değerlendirilecek. Kesin sonuç alınıncaya kadar meclis önündeyiz…”
Zurnacılar: “Yeniboğaziçi belediyesi yeniden değerlendirilecek. Kesin sonuç alınıncaya kadar meclis önündeyiz…”
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Lefkoşa'da korkutan kaza!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim