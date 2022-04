Genç Girişimci Ömer Köse'den Elektrikte Çığır Açacak Yeni Atılım

Master Energy Şirketi sahibi genç girişimci Ömer Köse ülkede sıkça yaşanan elektrik kesintilerine karşı yeni bir girişimde bulunuyor.Genç girişimci Ömer Köse ülkede neredeyse her akşam yaşanan bir buçuk saatlik elektrik kesintilerine karşı Master Energy Şirketi olarak 400 dolarlık cüzi bir ücret ile off grid bir aydınlatma sistemi kuruyor.

Bu aydınlatma sistemi içerisinde dört adet led lamba bulunup dört odaya ışık verebilecek bir sisteme sahip.Bunun yanında Master Energy Şirketi en uygun jeneratör ve off grid fiyatlarını kaliteli bir şekilde halka sunmak istiyor…Ülkedeki elektrik kesintilerine çare olacak girişim merakla bekleniyor…