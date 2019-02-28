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Genç Folk-Der, Demir’in tedavisine katkı için etkinlikler düzenliyor

Genç Folk-Der, Demir’in tedavisine katkı için etkinlikler düzenliyor

28 Şubat 2019 Perşembe 13:21
Genç Folk-Der, Demir’in tedavisine katkı için etkinlikler düzenliyor

CUMARTESİ LOKMA SATIŞI, PAZAR GÜNÜ TAVLA TURNUVASI YAPILACAK

Lefkoşa Folklor Derneği’nin gençlik kolu Genç Folk-Der, lösemi tedavisi gören Demir Müezzinler’in tedavisine katkı için hafta sonu etkinlikler düzenliyor.

Bu çerçevede cumartesi öğleden sonra Lefkoşa Taşkınköy’de Metropol Süpermarket’in de bulunduğu caddede lokma satışı yapılacak; pazar günü ise 14.00-17.00 arasında dernek lokalinde tavla turnuvası yapılacak.

“GEL BİR TAVLACIK ATALIM”

Genç Folk-Der’den verilen bilgiye göre, lokma satışından ve katılımın 20 TL olduğu ve “Gel bir tavlacık atalım” sloganıyla düzenlenecek tavla turnuvasından elde edilecek gelirin tümü Demir Müezzinler’in tedavisi için bağışlanacak.

Genç Folk-Der, tavla turnuvasına tüm halkı davet etti.

Yenicami Spor Kulübü altyapısında futbol oynayan ve kısa süre önce lösemi teşhisi konulan Demir Müezzinler yararına spor camiasından ve bazı sivil toplum örgütlerinden yardım kampanyaları düzenleniyor.

Tedavisine Ankara’da devam edilen Demir için İş Bankası’nda açılan hesaba yardım da yapılabiliyor.

Son Güncelleme: 28.02.2019 17:24
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