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Genç Emek Pazarı 26 Haziran’da yapılıyor

TOGEH, Mağusa Gençlik Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi’nin ortaklığında Genç Emek Pazarı 26 Haziran’da yapılıyor

15 Haziran 2021 Salı 13:17
Genç Emek Pazarı 26 Haziran’da yapılıyor
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Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH), Mağusa Gençlik Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek, Genç Emek Pazarı etkinliğine davet etti. Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi Başkanı Vehbi Zeki Serter, TOGEH Başkanı Sibel Dinçyürek ve TOGEH Koordinatörü Enes Obuz ile Mağusa Gençlik Birliği Dış İlişkiler Sekreteri Ali Çetiner yer aldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın himayelerinde 26 Haziran’da Buğday Camii’nin park yerinde yapılacak Genç Emek Pazarı etkinliğinde gençlerin üretimleri sergilenecek ve satışa sunulacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Genç Emek Pazarı etkinliğinin uzun bir hazırlık dönemi olduğunu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’a böyle bir etkinliği himayelerine aldıkları için teşekkür etti. Toplumsal gelişim hareketi olarak Başkan Sibel Dinçyürek’e de teşekkür eden Başkan Arter, pandemi döneminde böylesi güzel etkinliklerin yapılamadığını, tedbir amaçlı kısıtlamaların olduğunu, normalleşmenin başladığı günlerde bu tür etkinliklerin ihtiyaç olduğunun ortada olduğunu belirtti. Başkan Arter, tüm paydaşlara teşekkür ederek, Belediye olarak bu tür etkinliklere destek verdiklerini, belirlenen hedefe ulaşılacağını, Genç Emek Pazarı’nı hem üretimi hem ekonomik hareketliliği hem de gençlerin motivasyonunu artırıcı bir etkinlik olarak gördüğünü, ayrıca etkinliğin sosyal anlamda da faydası olacağını söyledi.

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TOGEH Başkanı Doç Dr. Sibel Dinçyürek ise, Başkan İsmail Arter’i Genç Emek Pazarı’na davet etmek için ziyaret ettiklerini, genç emek pazarının kendilerini çok heyecanlandırdığını, etkinliğin gençlere sorumluluk verildiği zaman neler yapabileceklerini gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi Başkanı Recep Günay’ın TOGEH’in etkinliklerinden etkilendiğini ve ortak çalışma yapmak istediğini söylediğini aktaran Dinçyürek, hem Sosyal Destek Komitesi’nin hem Togeh’in gailelerinin gençler olduğunu, gençlerin bu ülkede emek, üretim ve gelecek nesillere umut olma adına neler başarabileceklerini gördüklerini ve heyecanlandıklarını söyledi. Etkinliğin sadece eğlence değil, Dipkarpaz’dan Güzelyurt’a kadar üretim yapan gençlerin üretimlerinin karşılığını alabileceği ve ürünlerini sergileyebilecekleri bir pazar olduğunu, ayrıca etkinlikte üretim yapanların yaşadığı zorlukları anlatacakları bir de söyleşinin olacağının bilgisini verdi. Dinçyürek, Belediyenin kendilerine her türlü imkânı sağladığı için teşekkür ederek, stantların kurulmasının belediye tarafından yapılacağını, etkinliğin Cumhurbaşkanlığının himayesinde yapılacağını, etkinliğe Gençlik Ve Kültür Komitesi, Vakıflar İdaresi, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Mağusa Gençlik Birliği ve Togeh’in desteği olduğunu söyledi. Dinçyürek, halkı gençlerle kucaklaşmaya ve güzel zaman geçirmeye davet etti.

Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi Başkanı Vehbi Zeki Serter ise, Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi’nin etkinliğin paydaşı olduğunu, etkinliğin esas amacının gençlerin motivasyonunu artırmak olduğunu, pandemi döneminde hem bu tür etkinliklerden uzak kaldıklarını hem de üretmenin ne kadar önemli olduğunun farkına vardıklarını söyledi. Serter, gençlerin birbirine katkı koyarak etkinlik gerçekleştirmesinin yararlı olacağını da belirtti.

TOGEH Koordinatörü Enes Obuz ise, Başkan İsmail Arter’in projelerini tanıtma ve kendisini davet etme fırsatı verdiği için teşekkür ederek, hem projenin koordinatörü hem de genç bir üretici olarak böyle bir etkinlikten dolayı mutlu olduğunu, “gençlik üretmiyor” algısına karşı Belediye Başkanının kendilerine çok güzel bir fırsat sunduğunu, Başkan İsmail Arter ile birlikte ayıca etkinliği himayesine alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Eşi Sibel Tatar’a da teşekkür etti. Obuz, ayrıca Başkan İsmail Arter’i etkinliğe davet etti.

Mağusa Gençlik Birliği Dış İlişkiler Sekreteri Ali Çetiner ise, toplum olarak zor bir dönem geçirdiklerini, üreticinin daha da zor zamanlar geçirdiğini ifade ederek, hem sosyalleşme hem de ekonomi anlamında moral kaynağı olacağını söyledi. Projelerine imkan sağladığı için teşekkür ettiği Başkan İsmail Arter’i de aralarında görmek istediklerini ifade eden Çetiner, proje kapsamında başvuruları alırken 18-35 yaş arsındaki üreticileri kategorize ettiklerini, etkinliğin gençlere ileride daha büyük işler yapmaya motivasyon kaynağı olmasını diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Genç Emek Pazarı
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