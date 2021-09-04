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Genç basketbol oyuncusu Aykut Fidansoy GAÜ ile anlaştı

Basketbolda transfer dönemi 1 Eylül Çarşamba günü başlarken takımlar da anlaştıkları oyuncuları kadrolarına katmak için harekete geçtiler. Aykut Fidansoy’da serbest transfer hakkını kullanarak Girne Amerikan Üniversitesi’ne (GAÜ) imza attı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 16:32
Genç basketbol oyuncusu Aykut Fidansoy GAÜ ile anlaştı

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Basketbol Direktörü Kenan Güvensoy konuya ilişkin açıklamada bulunarak “Geçtiğimiz yıl başlattığımız yeni yapılanma hamlemizin sonuçlarını almaya başladık. Hem elimizdeki oyuncuları geliştiriyoruz hem de Aykut gibi önemli bir potansiyele sahip oyuncuların gelmek istediği kulüp olduk. Bu gittiğimiz yolun doğruluğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

Basketbol Federasyonu’nda imzasını GAÜ’ye atan genç oyuncu Fidansoy “Hedefim GAÜ ailesi içerisinde kendimi daha da geliştirmek ve takımıma katkı sağlamaktır, burada olduğum için mutluyum” dedi.

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