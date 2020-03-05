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Genç ailesinden TSK ve Nalbantoğlu Hastanesi’ne bağış

Genç ailesinden TSK ve Nalbantoğlu Hastanesi’ne bağış

05 Mart 2020 Perşembe 14:53
Genç ailesinden TSK ve Nalbantoğlu Hastanesi’ne bağış
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GENÇ AİLESİNDEN TSK VE NALBANTOĞLU HASTANESİ’NE BAĞIŞ

Genç ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi için bağışta bulundu.

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Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Hastanesi için yapılan 24 bin liralık bağış Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’e teslim edilirken, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı hesabına da 20 bin TL yatırıldı.

Yapılan açıklamada, “Nerissa by Kaplıca ve Cheetah ailesi olarak geçen hafta ülkemizde ve anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan acı olaylardan ötürü büyük üzüntü duyduk. Türkiye Cumhuriyeti’nin yürütmüş olduğu Suriye harekâtında yaşamını yitirip şehit olan 33 şanlı Mehmetçiğimiz ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan elim yangın nedeniyle yaşamını yitiren 3 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyoruz.

Başta aileleri olmak üzere tüm Türk Milletinin başı sağ olsun. Bu gibi çok acı olayların yaşanması bizlerin tek yumruk şeklinde kenetlenip, birlik, beraberlik çerçevesinde her iki vatanımız için elimizden gelen her türlü gayreti göstermemiz gerektiğini açıkça göstermektedir. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanemize Vakıflar İdaresi aracılığıyla maddi katkımızı söz verdiğimiz gibi bugün gerçekleştirdik.” denildi.

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Son Güncelleme: 05.03.2020 19:05
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