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“Gen kaynakları, ülkemiz tarımı için oldukça büyük bir öneme sahip”

LAÜ Tarım Fakültesi Akademisyeni Alas, bitki gen kaynakları ile ilgili açıklama yaptı

“Gen kaynakları, ülkemiz tarımı için oldukça büyük bir öneme sahip”

LAÜ Tarım Fakültesi Akademisyeni Alas, bitki gen kaynakları ile ilgili açıklama yaptı

06 Eylül 2019 Cuma 16:52
“Gen kaynakları, ülkemiz tarımı için oldukça büyük bir öneme sahip”

Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) bünyesinde yer alan Sosyal ve Stratejik Politikalar Araştırma Merkezi (SOSPAM) yerel, bölgesel ve küresel ölçekte gerçekleştirdiği sosyal ve stratejik politika çalışmalarını yeni dönemde de sürdürmeye devam ediyor.

SOSPAM Direktörü Doç. Dr. merkezin, gündemde olan toplumsal ve politik sorunlara ilişkin çalışmalar yaptığını kaydederek, Kıbrıs sorununun farklı yönleri ve bu soruna dair farklı yaklaşımların üretilmesi konusunda da araştırmalar yaptıklarını ifade etti.

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Merkez olarak yeni akademik dönemde konferans, panel, çalıştay, beyin fırtınası şeklindeki organizasyonlara özel bir ağırlık vermeyi düşündüklerini aktaran Gündoğan, ayrıca danışmanlık ve eğitim hizmetleri, sertifika programları ile araştırmacı değişim programları düzenlemek istediklerini de sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Ercan Gündoğan, Merkez’in yürütücü kadrosunun uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, uluslararası hukuk, sosyoloji, medya ve iletişim dallarında uzmanlaşmış araştırmacılardan oluştuğunu belirterek, “Çalışmalarımızı kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle etkileşim içinde gerçekleştiriyoruz” dedi. Gündoğan, Merkez’in toplumun ve araştırmacıların yararlanabileceği raporlama ve arşivleme faaliyetlerinde bulunmak istediğini de vurguladı.

SOSPAM’ın çok uluslu ve çok kurumlu araştırma projelerinin üretilmesinde gerekli olan işbirliğinin sağlanması için kurumlar arası ilişkiler ağını genişletmeye çalıştığını belirten Doç. Dr. Gündoğan, aynı zamanda sosyal bilimler alanında çalışan lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirmelerine olanak sağladıklarını da dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Gen Kaynakları
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