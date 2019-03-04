Gemiler Halkın Ziyaretine Açılacak

Lefkoşa, 4 Mart 19 (.): Girne ve Gazimağusa Limanlarını ziyaret edecek iki gemi, halkın ziyaretine açılıyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Girne Limanı’nı ziyaret edecek TCG Bora (P-338) hücumbotu ile Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek TCG Karpaz (P-1213) Karakol Gemisi’nin çarşamba ve perşembe günleri 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacağını açıkladı.

(GÖZ/GÜL)