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Gemiler Halkın Ziyaretine Açılacak

Lefkoşa, 4 Mart 19 (.): Girne ve Gazimağusa Limanlarını ziyaret edecek iki gemi, halkın ziyaretine açılıyor.

Gemiler Halkın Ziyaretine Açılacak

Lefkoşa, 4 Mart 19 (.): Girne ve Gazimağusa Limanlarını ziyaret edecek iki gemi, halkın ziyaretine açılıyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 22:31
Gemiler Halkın Ziyaretine Açılacak

Lefkoşa, 4 Mart 19 (.): Girne ve Gazimağusa Limanlarını ziyaret edecek iki gemi, halkın ziyaretine açılıyor.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Girne Limanı’nı ziyaret edecek TCG Bora (P-338) hücumbotu ile Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek TCG Karpaz (P-1213) Karakol Gemisi’nin çarşamba ve perşembe günleri 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacağını açıkladı.
(GÖZ/GÜL)

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