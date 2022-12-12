banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gemikonağı’nda otobüsün çarptığı 89 yaşındaki yaya yaralandı
Gemikonağı’nda otobüsün çarptığı 89 yaşındaki...
Akçay'da araç yangını!
Akçay'da araç yangını!
‘Kıbrıs Psikoloji Zirvesi’ gerçekleşti
‘Kıbrıs Psikoloji Zirvesi’ gerçekleşti
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık trafik raporu açıklandı!
banner405

Gemikonağı’nda otobüsün çarptığı 89 yaşındaki yaya yaralandı

Gemikonağı’nda meydana gelen trafik kazasında otobüsün çarptığı 89 yaşındaki yaya Yusuf Numan yaralandığı, otobüs sürücüsünün ise tutuklandığı bildirildi.

12 Aralık 2022 Pazartesi 13:46
Gemikonağı’nda otobüsün çarptığı 89 yaşındaki yaya yaralandı

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 18.00’de Necdet Levent Sokak üzerinde, 33 yaşındaki Mehmet Kurt, yönetimindeki TPC 949 plakalı otobüs ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sağ tarafında bulunan Şehit Salahi Mehmet Sokak kavşağına geldiğinde dikkatsizce sağ tarafa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada sokak üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan 89 yaşındaki Yusuf Numan’a çarptığı bildirildi.

Kaza sonucu yaralanan Yusuf Numan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalça kırığı teşhisi nedeniyle, ortopedi servisinde müşahede altına alındığı ve TPC 949 plakalı otobüs sürücüsü Mehmet Kurt tutuklandı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akçay'da araç yangını!
Akçay'da araç yangını!
‘Kıbrıs Psikoloji Zirvesi’ gerçekleşti
‘Kıbrıs Psikoloji Zirvesi’ gerçekleşti
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Üstel: Trafiğin yönünün değişeceği iddiaları doğru değil
Üstel: Trafiğin yönünün değişeceği iddiaları doğru değil
"Yakıt gemisi bir kaç gün içinde gelecek"
"Yakıt gemisi bir kaç gün içinde gelecek"
Teknecik Elektrik Santrali’nde 3 Günlük Yakıt Kaldı
Teknecik Elektrik Santrali’nde 3 Günlük Yakıt Kaldı
"Yüzde 30’a yakın hayat pahalılığını çalışanlara yansıtacağız"
"Yüzde 30’a yakın hayat pahalılığını çalışanlara yansıtacağız"
Sandık görevlilerinin alacağı ücret belli oldu
Sandık görevlilerinin alacağı ücret belli oldu
Süt bedelleri ödeniyor!
Süt bedelleri ödeniyor!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim