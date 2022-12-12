Gemikonağı’nda otobüsün çarptığı 89 yaşındaki yaya yaralandı

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 18.00’de Necdet Levent Sokak üzerinde, 33 yaşındaki Mehmet Kurt, yönetimindeki TPC 949 plakalı otobüs ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sağ tarafında bulunan Şehit Salahi Mehmet Sokak kavşağına geldiğinde dikkatsizce sağ tarafa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada sokak üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan 89 yaşındaki Yusuf Numan’a çarptığı bildirildi.

Kaza sonucu yaralanan Yusuf Numan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalça kırığı teşhisi nedeniyle, ortopedi servisinde müşahede altına alındığı ve TPC 949 plakalı otobüs sürücüsü Mehmet Kurt tutuklandı.