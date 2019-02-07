Gemi karaya oturdu…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları Mağusa’da dün sabah Tanzanya bandıralı “Salim-Nı” isimli tanker gemisinin karaya sürüklenmesine neden oldu. Yaklaşık 1,5 aydır Mağusa Limanı açıklarında bekleyen tanker dün sabah fırtınadan dolayı çapasının kopmasıyla birlikte sürüklenerek Gülseren Askeri Gazino önünde karaya oturdu. Gemide bulunan 1 kaptan ve 1 mürettebat ise gemiden kurtarıldı.

Yaşadığı arızadan dolayı Mağusa Limanı açıklarına sığındı…

“Salim-Nı” isimli tanker gemisinin acenteliğini yapan “Sabah Shipping” sahibi Mahir Houkan, konu geminin Türkiye’ye gitmek üzere Malta’dan yola çıktığını ancak yaşadığı bir arızadan dolayı yaklaşık 1,5 ay önce Mağusa Limanı açıklarına demirlemek zorunda kaldığını kaydetti. Houkan, geminin arızasının giderildiğini ancak hava şartlarından dolayı yoluna devam edemediğini ifade ederek, Mağusa Limanı açıklarında beklemeye devam ettiğini söyledi. Houkan, geminin fırtınadan dolayı çapasının koptuğunu ve karaya sürüklendiğini söyleyerek, ilk belirlemelere göre geminin dümeninin kırıldığını, zincirlerinin ve çapasının koptuğunun tespit edildiğini, geminin altında yırtık olması halinde ise zararın çok daha fazla büyüyebileceğini açıkladı.

Kurtarma çalışmaları havalar düzelince…

Mahir Houkan, yaptığı açıklamada geminin kayalık değil kumluk bölgeye oturduğunu ve kurtarılmasının ise kolay olacağını ifade etti. Kurtarma çalışmalarının başlatılabilmesi için hava şartlarının şuan müsait olmadığını belirten Houkan, hava şartlarının düzelmesi halinde bir iki gün içerisinde gemiyi kurtarma çalışmalarının başlayacağını ve geminin kurtarılmasının yaklaşık 15 bin Dolara mal olacağını kaydetti.