Gelir Ve Vergi Dairesi Müdürlüğü Yıllık Gelir Beyannamelerinin 30 Nisan’a Kadar Sunulması Gerektiğini Hatırlattı

Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Gelir ve Vergi Dairesi, gerçek kişilerin, 24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası’nın 26. Maddesine istinaden Yıllık Gelir Beyannamelerini 30 Nisan’a kadar Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunmaları gerektiğini hatırlattı.
(AK/ŞEB)
Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Gelir ve Vergi Dairesi, gerçek kişilerin, 24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası’nın 26. Maddesine istinaden Yıllık Gelir Beyannamelerini 30 Nisan’a kadar Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunmaları gerektiğini hatırlattı.
Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Gelir ve Vergi Dairesi, gerçek kişilerin, 24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası’nın 26. Maddesine istinaden Yıllık Gelir Beyannamelerini 30 Nisan’a kadar Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunmaları gerektiğini hatırlattı.
(AK/ŞEB)