Gelir Ve Vergi Dairesi Müdürlüğü Yıllık Gelir Beyannamelerinin 30 Nisan’a Kadar Sunulması Gerektiğini Hatırlattı

Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Gelir ve Vergi Dairesi, gerçek kişilerin, 24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası’nın 26. Maddesine istinaden Yıllık Gelir Beyannamelerini 30 Nisan’a kadar Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunmaları gerektiğini hatırlattı.

Yapılan açıklamada, yükümlülerin ve/veya Muhasip /Murakıpların yoğun hesap dönemi içerisinde mağduriyet yaşamaması için 2019 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyanlarını dairenin şubelerinden veya https://www.vergi.gov.ct.tr/ internet adresinden temin edip doldurmaları ve 30 Nisan 2020 tarihine kadar sunmaları istendi.

(AK/ŞEB)