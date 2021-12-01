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Gelir Vergisi Yasası’nda yapılması planlanan değişikliğe bir tepki de HAKSEN'den

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, Gelir Vergisi Yasası’nda yapılması planlanan değişikliğin ‘asgari ücretli çalışanın vergi yükünü iki katına çıkaracağını’ savundu.

01 Aralık 2021 Çarşamba 09:45
Gelir Vergisi Yasası’nda yapılması planlanan değişikliğe bir tepki de HAKSEN'den

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Başkanı Eren Büyükoğlu,  Mevcut Gelir Vergisi Yasası’nda yapılacak değişiklikle, özel indirim oranının alt sınırının yüzde 10’dan yüzde 0’a kadar indirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu’nun yetkilendirilmesini, matrah dilimlerine göre belirlenen vergi oranlarının alt vergi diliminin yüzde 10’dan yüzde 20’ye, üst sınırın ise yüzde 37’den yüzde 40’a çıkarılmasını ‘’kabul edilemez’’ olarak nitelendirdi.

Servet vergisi uygulanması talebinde bulunan Büyükoğlu, “Elinde hiçbir şey kalmayandan daha çok almaya çalışmak ne gerçekçi bir çözümdür, ne de akla, vicdana sığar” dedi.

“ZENGİNİ KORUYUP EMEĞİYLE ÇALIŞANA YÜKLENMEYE DEVAM EDİYORLAR”

Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Ultrazengin kesiminin servetlerine getirilecek vergilerle kimse etkilenmeden kriz çözülebilecekken, hükümet edenlerin dar gelirli çalışan kesime yüklendikçe yüklenmesi kabul edilemezdir’’ ifadelerini kullandı.

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Emekçi kesimin zamlar, enflasyon, pandemi ve TL’nin değer kaybı ile zaten zor durumda olduğunu kaydeden Büyükoğlu, ‘’Destek olunması gereken yerde köstek olunmaya, zengini koruyup emeğiyle çalışana yüklenmeye devam ediyorlar’’ dedi.

Daha önce birçok kez ‘servet vergisi’ talebinde bulunduklarını belirten Büyükoğlu, şunları kaydetti:

“Ultrazengin kesimin bankalarda duran ve milyonlarca sterlini bulan servetlerine getirilecek vergilendirme ile ekonomi nefes alabilecekken, bu talebin gündeme dahi gelmesinden rahatsız olanlar, şimdi de Gelir Vergisi Yasası’nda yapacakları değişiklikle asgari ücretlinin vergi yükünü iki katına çıkarmaya ve çalışanlar arasında vergi adaletsizliği yaratmaya hazırlanıyor.”

“Bankalarda duran milyonlarca sterlin vergilendirmeniz için sizi bekliyor” diyen Büyükoğlu, “Emekçinin eli koptu, artık biraz da ultra zenginler elini taşın altına koysun. Servet Vergisi akıldır, vicdandır, çözümdür” ifadelerini kullandı.



 

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Son Güncelleme: 01.12.2021 11:44
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