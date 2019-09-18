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Gelir ve Vergi Dairesi Girne Şubesi'nde yarın uyarı grevi yapılıyor

Gelir ve Vergi Dairesi Girne Şubesi'nde yarın uyarı grevi yapılıyor

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:48
Gelir ve Vergi Dairesi Girne Şubesi'nde yarın uyarı grevi yapılıyor

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası, Gelir ve Vergi Dairesi Girne şubesinde personel sıkıntısından dolayı sorun yaşandığı gerekçesiyle yarın tam gün uyar grevi kararı aldı.

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Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları yaptığı yazılı açıklamaya göre, Gelir ve Vergi Dairesi Girne Şubesinde yarın 08:30:12:30 ve 13:00-17:30 saatleri arasında 1 gün grev kararı aldı.

Kuyucuoğulları, sendika Girne Şubesi önünde saat 10.00’da basın toplantısı düzenleyeceklerini kaydetti.

Açıklamada, ayrıca yine sendikanın Trafik Dairesine bağlı motorlu araçlar ve ehliyetler birimi  Girne şubesinde ayni sorunlardan (personel  sıkıntısı) dolayı Cuma günü 08:30-12:30 ve  13:00- 16:15 saatleri arasında grev kararı alındığı duyuruldu. 
 

Son Güncelleme: 18.09.2019 13:01
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