Geleneksel Mart 9’u Pikniği Pazar Günü Gerçekleştirilecek

Lefkoşa, 4 Mart 20 : Geleneksel Mart 9’u kutlamaları bu yıl 8 Mart Pazar günü gerçekleşiyor.

Geçitkale – Tatlısu anayolunun 10. kilometresinde Mallıdağ mevkiinde bulunan Mersinlik Piknik Alanı’nda gerçekleştirilecek pikniğe giriş için herhangi bir ücret alınmayacak.



Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, piknikte; İdlib’de yaşanan saldırı sonucu şehit düşenler ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Hastanesi’nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden dolayı tüm müzik ve müzikal etkinlikler iptal edildi.(AK/ŞEB)