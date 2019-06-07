Geleneksel İskele Festivali, 52. Yılında...

GENÇLİK YARIŞMASI BAŞVURUYA AÇILDI
Lefkoşa, 7 Haziran 19 : Geleneksel İskele Festivali, 52. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.
İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek İskele Festivali için hazırlıklar sürüyor. 28 Haziran’da kapılarını açacak İskele Festivalin detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.
Bu yıl 36. kez yapılacak olan ve Bülent Günkut imzası taşıyan Gençlik Yarışması’nda ise yılın genç kızı ve genç erkeği unvanının yeni sahipleri belli olacak.
Yarışmaya katılmak isteyen gençler başvurularını 0548 810 11 08 ve 0542 853 66 83 numaralı telefonlar aracılığıyla yapabilecek.
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