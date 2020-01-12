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Geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali’nin 12.’si İskele’de gerçekleştirildi

Karadeniz Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali’nin 12.’si bugün İskele’de gerçekleştirildi.

Geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali’nin 12.’si İskele’de gerçekleştirildi

Karadeniz Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali’nin 12.’si bugün İskele’de gerçekleştirildi.

12 Ocak 2020 Pazar 17:54
Geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali’nin 12.’si İskele’de gerçekleştirildi

Karadeniz Kültür Derneği binasının avlusunda yer alan Festivalde Karadeniz’den özel olarak getirilen 5 ton hamsi balığı pişirilerek konuklara ikram edildi.
Festivalin başında, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, 200 kilo ile başlayan hamsi festivalinin bugün 5 ton hamsi ile oldukça coşkulu bir şekilde gerçekleştirildiği ifade ederek, derneğe üye olmak için Karadenizli olmanın şart olmadığını kaydetti.
Kuzeyin Yıldızlar Girne Horon Ekibinin gösterisinin ardından konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, hamsi festivalinin özelde İskele genelde ise ülke halkının kaynaşmasına birlik ve beraberliğine katkı sağladığını ifade ederek birlik ve beraberliğin önemine değindi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da, 74 sonrası Trabzon’dan KKTC’ye gelen vatandaşların buraya çok güzel bir şekilde adapte olduklarını ancak kendi kültürlerini de unutmadıklarını vurgulayarak, Ada’ya Kıbrıs gazileri ile birlikte geldiklerini belirtti.
Zorluoğlu, Ada’dan Trabzon’a direkt uçuş olması için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekledi. 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da, böylesi güzellik, mutluluk ve kardeşliği yaşatan Karadeniz Kültür Derneği’ne teşekkür ederek, Ada’da, gelen Kıbrıs gazileriyle birlikte şehitlikleri ziyaret ederek duygusal anlar yaşadıklarını ifade etti.
Hamsi festivali Akçabat Folklor gösterisi ile devam etti. 
Ardından Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da, “Karadenizliler bu ülkenin çimentosudur tıpkı Türkiye’de olduğu gibi” diyerek, Karadeniz’i anlatan bir şiir okuyarak konuşmasını sürdürdü.
Arıklı, Karadenizlilerin birlik ve beraberliklerini çok güzel bir şekilde muhafaza ederek koruduklarını kaydetti.

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Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin de, çok kültürlülüğün ülkenin zenginliği olduğunu vurgulayarak, etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı koyanlara teşekkür etti.
3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, Karadenizlilerin her yıl kültürlerini yaşatmaya çalışarak söz konusu etkinliği düzenlediklerini ve etkinliğin kültürlerin buluşmasına da vesile olduğunu kaydetti.
“Hepimiz Türk milletinin fertleriyiz” diyen Eroğlu, ülkede çeşitli kültürlerin birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığını ve yaşatıldığını belirtti ve bunu yıkmaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini sözlerine ekledi.
Başbakan Ersin Tatar da, 1974’te Mehmetçiğin adaya ayak basması ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yolunun açıldığını kaydederek, “Kıbrıs Türkü bu topraklarda var oluş mücadelesinde hedeflediği noktayı en iyi şekilde kucaklamış ve 1974 sonrasında aramıza katılan Türkiye’nin çeşitli yerlerinden insanlarımızla burada kültürlerimizin zenginleştiği görüyoruz” dedi.
1974 yılından sonra Karadeniz ile Akdeniz’in bu değerli coğrafyada buluştuğunu söyleyen Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin son dönemlerde yaptığı hamleler ile Doğu Akdeniz’deki hakimiyetin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.
Başbakan Tatar, “çünkü bütün bu zenginliklerin paylaşımında hep birlikte bu mücadele Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği bakımından fevkalade önemli bir pozisyon” diyerek, kültürel zenginliklerin, birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı festivali düzenleyenlere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.
Konuşmaların ardından etkinlik Tanju Çelik ve Onur Atmaca konseri eşliğinde horon tepilmesi ile sürdü.
5 ton hamsi ikramı ile çeşitli hediyelerin dağıtıldığı hamsi festivalinde vatandaşlar soğuk havaya rağmen eğlenerek güzel bir gün geçirdiler.
Vatandaşlar hamsi almak için uzun kuyruklar da oluşturdular.
Etkinlikte aynı zamanda tüm geliri şiddet mağdurları kadınlar ve çocukların yararına kahve satışı da yapıldı.
 

Son Güncelleme: 12.01.2020 21:07
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