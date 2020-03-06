banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109589
ALTIN
329.605
DOLAR
6.0847
STERLİN
7.9430
EURO
6.9032
banner339
Kayseri pastırmalı temaslar
Kayseri pastırmalı temaslar
Ajite etme, edilme
Ajite etme, edilme
Damat pislikse kayınpederinin suçu ne!
Damat pislikse kayınpederinin suçu ne!
Paramız bu kadar çok mu?
Paramız bu kadar çok mu?
Flaş Haber
İskele’de ani ölüm
Kapat

Gelecek nesilleri kadınların haklarını gerçekleştirmeleri için teşvik etmeliyiz

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Gelecek nesilleri kadınların haklarını gerçekleştirmeleri için teşvik etmeliyiz

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

06 Mart 2020 Cuma 14:53
Gelecek nesilleri kadınların haklarını gerçekleştirmeleri için teşvik etmeliyiz
banner337

banner317
“Kadınlar, yirminci yüzyıl başlarında temel insan hakları ve siyasi eşitlik için mücadele vermeye başlamışlardır. Kadınların hak arayışı yıllar içinde giderek güçlenerek küresel bir boyut kazanmış ve büyümüştür. Birleşmiş Milletler (BM), 1975 yılını “Uluslararası Kadın Yılı” olarak ilan etmiş ve  8 Mart tarihi Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor” diyen Hablemitoğlu, ancak bu yıl oldukça kaygılı olduklarını ve kazanılmış haklara yönelik dünyanın farklı bölgelerinde artan tehditler nedeniyle uluslararası toplumun ülkeleri uyardığını ve bu yılın parolasının “Ben Eşitlik Kuşağıyım: Kadın Haklarını Gerçekleştireceğim” olarak belirlendiğini ifade etti.

 Hablemitoğlu sözlerine şöyle devam etti; “Özellikle küresel olarak cinsiyet eşitliği için bir yol haritası olarak kabul edilen Pekin Bildirgesi ve Eylem Platformu'nun 25. yıldönümünü kutlamak üzere  başlatılan çok nesillilik kampanyası; Eşitlik Kuşağı kampanyası ile de uyumlu.  Uluslararası toplum 2020 yılını Pekin Eylem Platformu'nun benimsenmesinden bugüne kadar kadın hakları için kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmeye ayırdı. Bu nedenle dünya çapında cinsiyet eşitliğini geliştirmek için önemli bir yıl. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği hareketinde “sürdürülebilir kalkınma’’ gibi başka destekleyici ve güçlendirici hedeflere de dikkat çekiliyor.  2030 yılına kadar belirlenen sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında, kadınların güçlenmesi için üç temel dönüştürücü hedef bulunuyor. Bunlar:

  • Önlenebilir anne ölümlerinin sıfıra indirilmesi,
  • Aile planlamasında karşılan(a)mayan gereksinim kalmaması
  • Cinsiyete dayalı şiddetin sıfırlanması

“Bu hedeflerde ortaya çıkan küresel fikir birliği, bazı ilerlemelere rağmen, dünyadaki kadınların ve kız çocukların çoğunluğu için gerçek değişimin hala dramatik ve acı veren bir biçimde yavaş olduğu yönünde. Bugün, tek bir ülke bile toplumsal cinsiyet eşitliğini sağladığını iddia edemiyor. Hukuk ve kültürde birçok engel değişmeden devam ediyor” diyen Hablemitoğlu, kadınlar ve kız çocukların değerinin, istihdamda daha çok çalışan daha az seçenekle daha az kazanan olmaları,  evde ve kamusal alanlarda çok çeşitli şiddete maruz kalmaları ve dünyanın pek çok ülkesinde gerçekleşen kadın cinayetleri ile kazanılmış haklarda önemli bir gerileme tehdidi oluşturduğunu belirtti.

Rakamlar cinsiyetler arası eşitsizlikler konusunda yapılması gereken çok şey olduğunu söylüyor

 “Bu nedenle 2020 yılı, hem sürdürülebilir kalkınma hedefleri için bir kilometre taşı, hem de tüm kadınların ve kız çocukların toplumsal cinsiyet eşitliğini ve insan haklarını elde etmek için küresel hareketlerin yaşama geçirilmesinde fırsatların kaçırılmaması gereken bir yıl. Türkiye ve KKTC’nin insani gelişme raporları ve küresel cinsiyetler arası eşitsizlik raporlarını dikkate alarak, bu gözlem ve eylem yılını iyi değerlendirmesi gerekiyor. Rakamlar, cinsiyetler arası eşitsizlikler konusunda yapılması gereken çok şey olduğunu söylüyor” diyen Hablemitoğlu, 2020 yılında amaçlarının, gelecek kuşağın lider kadın ve kız çocukları ile cinsiyet eşitliği aktivistlerini, kadın hakları savunucularını eşitlik hedefine ulaşmak için bir araya getirmek ve gelecek nesilleri kadınların haklarını gerçekleştirmeleri için teşvik etmek olduğunu vurguladı.

banner340
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaokçu::“geleceğimiz Olan Çocuklarımızı Her Türlü Riske Karşı Korumalıyız”
Karaokçu::“geleceğimiz Olan Çocuklarımızı Her Türlü Riske Karşı Korumalıyız”
Sağlık Bakanlığı, KKTC’de şu ana kadar korona virüsü teşhisi bulunmadığını açıkladı
Sağlık Bakanlığı, KKTC’de şu ana kadar korona virüsü teşhisi bulunmadığını açıkladı
Kıtob’a Üye Otellerin Bir Yıllık Karşılaştırmalı Şubat 2020 Doluluk Oranı Açıklandı
Kıtob’a Üye Otellerin Bir Yıllık Karşılaştırmalı Şubat 2020 Doluluk Oranı Açıklandı
Uluçay’dan Kapıların Kapatılması Konusunda Açıklama: “bir An Önce Bu Yanlış Düzeltilmeli… Ab Yetkili Kurulları Bilgilendirilecek”
Uluçay’dan Kapıların Kapatılması Konusunda Açıklama: “bir An Önce Bu Yanlış Düzeltilmeli… Ab Yetkili Kurulları Bilgilendirilecek”
Cumhurbaşkanı Ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı, Güzelyurt’ta Düzenlenen Güven Ve Kararlılık Gecesinde Konuştu: “gelinen Kavşaktaki Yollardan Biri Çıkmaz Sokak”
Cumhurbaşkanı Ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı, Güzelyurt’ta Düzenlenen Güven Ve Kararlılık Gecesinde Konuştu: “gelinen Kavşaktaki Yollardan Biri Çıkmaz Sokak”
Amatör Denizci Belgesi İle Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Eğitim Ve Sınavı Yarın Ydü’de Yapılacak
Amatör Denizci Belgesi İle Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Eğitim Ve Sınavı Yarın Ydü’de Yapılacak
Öğrenciler 4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’ni Ziyaret Etti
Öğrenciler 4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’ni Ziyaret Etti
Kıb-tek Yönetim Kurulu: “kıb-tek’in Gelişmesi İçin Her Türlü Çabayı Göstereceğiz Ve Kurumda Hiçbir Olumsuzluğun Üstünün Örtülmesine İzin Vermeyeceğiz”
Kıb-tek Yönetim Kurulu: “kıb-tek’in Gelişmesi İçin Her Türlü Çabayı Göstereceğiz Ve Kurumda Hiçbir Olumsuzluğun Üstünün Örtülmesine İzin Vermeyeceğiz”
8 Mart Dünya Kadınlar Günü… Ktükd Mesaj Yayımladı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü… Ktükd Mesaj Yayımladı
Tıp Haftası Etkinlikleri 9-14 Mart’ta
Tıp Haftası Etkinlikleri 9-14 Mart’ta

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim