“Geleceğim sizden gücüm eğitimden” kampanyası başlatıyor

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Çocuklarımızın geleceğe umutla bakabilmesi ve güzel bir gelecek hayal edebilmesi için iyi bir eğitim alması gerekiyor” denilerek, yeni eğitim yılı için çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarına destek olmak için kampanyaya destek olma çağrısında bulundu.

Kampanyaya yapılacak bağışlar sayesinde çocukların ve gençlerin eğitim hazırlıkları, okul ücretleri, cep harçlıkları ve kurs bedellerine katkı sağlanmış olacağı ifade edilen açıklamada, kampanyaya destek olmak isteyenler için bağış seçenekleri de paylaşıldı.

SMS bağışı, faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 40 TL’lik bağışta bulunulabiliyor. Dileyen birden fazla SMS de gönderebiliyor.

Online bağışlar https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden yapılabilecek.SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa Çocukköyü ve Girne Gençlik Evi yerleşkeleri ziyaret edilerek, bağışlar elden verilebilir.

Banka bağışları Limasol Türk Kooperatif Bankası 10-304-0001600318, Türk Bankası 0005848733, Albank 9010-18802673-351, K.T Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285258, CreditwestBank 15-304-0000000685 ve Garanti Bankası’ndan 493-6294366 yapılabilir.

Daha fazla bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından elde edilebilir.