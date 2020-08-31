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Gedik’in “Mekansal Yansımalar” Sergisini Başçeri Açtı

Kıbrıslı Türk sanatçı Birgül Beyazyüz Gedik’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ev sahipliğinde düzenlediği “Mekansal Yansımalar” adlı kişisel resim sergisi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından açıldı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:29
Gedik’in “Mekansal Yansımalar” Sergisini Başçeri Açtı
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Kıbrıslı Türk sanatçı Birgül Beyazyüz Gedik’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ev sahipliğinde düzenlediği “Mekansal Yansımalar” adlı kişisel resim sergisi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından açıldı.
YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonundaki sergi açılışına Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcısı, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.
Konuşmaların yapıldığı açılışta Büyükelçi Başçeri, sanatçı Gedik’e Alasya Ödülleri kapsamında resim sanatçılarına verilen Fergânî Ödülü’nü takdim etti.

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Daha sonra Kırgızistanlı heykeltıraş sanatçısı İsken Abdaliev tarafından yapılan sanatçı Gedik’e ait büstün açılışı gerçekleştirildi ve sergi kurdelesi kesildi. 
Sergi 11 Eylül Cuma gününe kadar 08.00 ile 16.00 saatleri arası Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.
 

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Son Güncelleme: 31.08.2020 15:50
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Modern Sanat MüzesiBirgül Beyazyüz Gedik
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