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Geçtiğimiz yıl 51 milyon 747 bin ziyaretçi ağırladık

2019 yılında ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 2018 yılına oranla yüzde 12,22 artış gösterirken, 7 milyon 413 bin887 kişi ile en çok ziyaretçinin Temmuz ayında geldiği görüldü.

Geçtiğimiz yıl 51 milyon 747 bin ziyaretçi ağırladık

2019 yılında ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 2018 yılına oranla yüzde 12,22 artış gösterirken, 7 milyon 413 bin887 kişi ile en çok ziyaretçinin Temmuz ayında geldiği görüldü.

03 Şubat 2020 Pazartesi 13:04
Geçtiğimiz yıl 51 milyon 747 bin ziyaretçi ağırladık

GEÇTİĞİMİZ YIL 51 MİLYON 747 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADIK

2019 yılında ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 2018 yılına oranla yüzde 12,22 artış gösterirken, 7 milyon 413 bin887 kişi ile en çok ziyaretçinin Temmuz ayında geldiği görüldü.

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Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre turizm ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 206 bin 243 olarak kayıtlara geçti. Haber adetlerine bakıldığında turizmde yaşanan hareketliliğinin basında konuşulma oranlarına da yansıdığı kaydedildi.Bunun yanı sıra ziyaretçilerle alakalı haber başlıklarına da bakıldığında geçen yıl Trabzon, Rize ve Kapadokya gibi farklı yerlerin ziyaretçi akınına uğradığı görüldü.

EN ÇOK HAVA YOLU KULLANILDI

Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılında ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 2018 yılına oranla yüzde 12,22 artış gösterdi. Böylelikle 2019 yılındaki toplam ziyaretçi sayısı 51 milyon 747 bin 199 olurken, 7 milyon 413 bin 887 kişi ile en çok ziyaretçinin Temmuz ayında geldiği görüldü. Geçen yıl yurt içi ve yurt dışı ikametli vatandaşlardın ülkemize gelirken kullandığı ulaşım şekli ise havayolu olarak kaydedildi. Böylelikle 10 milyon 241 bin 952 kişi ülkemize gelirken havayolunu kullanırken, 5 milyon 438 bin 835 kişi karayolunu,620 bin 926 kişi deniz yolunu, 37 bin 712 kişinin de tren yolunu kullandığı gözlendi. 2019 yılında en fazla ziyaretçi ağırladığımız ilk beş ülke ise sırasıyla, Rusya, Almanya, Bulgaristan, İngiltere ve İran oldu.

Son Güncelleme: 03.02.2020 14:13
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