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Geçtiğimiz Temmuz ayı dünya çapındaki en sıcak üçüncü Temmuz oldu

Bilim insanları geçtiğimiz temmuz ayının Avrupa'da kayıtlara geçen en sıcak ikinci temmuz ve dünya çapındaki en sıcak üçüncü temmuz olduğunu açıkladı. Avrupa’da ortalama haftada 200 orman yangını yaşandı.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 08:36
Geçtiğimiz Temmuz ayı dünya çapındaki en sıcak üçüncü Temmuz oldu

Avrupa'da en sıcak temmuz en son 2010 yılında yaşanmıştı. Avrupalı bilim insanlarına göre Avrupa'da ikinci en sıcak temmuz ise bu yıl kayıtlara geçti. 

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre, Temmuz 2020 ile birlikte 2019 ve 2016'nın ardından dünyanın en sıcak üçüncü temmuzu oldu.

Avrupa ve ABD sıcaktan kavruldu

Sıcak hava dalgaları, Baltıklardan Doğu Akdeniz'e kadar Avrupa'yı vurdu.

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Fransa ve İspanya’da haftada ortalama 200 orman yangını yaşandı.

ABD'nin bazı kısımları tarihi bir mega kuraklığa teslim oldu.

Copernicus bilim insanları anormal derecede yüksek sıcaklıkların Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerini sardığını ve orman yangınlarının yayılmasını teşvik eden kuru koşulların oluştuğunu söyledi.

Kötüye gidiş önlenebilir

Friends of the Earth'ün iklim lideri Connor Schwartz " Yükselen yüksek sıcaklıklar gezegeni bilinen sınırlarının çok ötesine itiyor ve ardında yıkıcı orman yangınları bırakıyor. Kavrulmuş toprak ve eriyen buz.İklim değişikliğiyle değişen dünyamıza verilen zararı tersine çeviremeyiz, ancak işlerin daha da kötüye gitmesini önleyebiliriz” dedi.

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