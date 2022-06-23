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“Geçmiş olsun ülkem”

23 Haziran 2022 Perşembe 17:00
“Geçmiş olsun ülkem”

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin, “Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri” etkinlik programı kapsamında Boğaz Piknik Alanı’nda piknik etkinliği yapıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkede meydana gelen orman yangınları nedeniyle farkındalık etkinliğine dönüştürülen organizasyonda çocuklar hazırladıkları dövizlere, “Geçmiş Olsun Ülkem”, “Başka Dünya Yok”, “Nefesimi Yakma”, “Orman Hayattır”, “Ormanı Koru Geleceğimi Kurtar”, “Yeşil Adamız Kararmasın”, “Orman Sevgidir” yazarak, mesajlar verdi.

-Kadıoğlu

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, önceden programlanan etkinliği böylesi üzücü bir günde iptal etmeyi düşündüklerini ancak çocuklarla doğayı kucaklamayı daha anlamlı bulduklarını söyledi. Kadıoğlu, piknikte, çeşitli oyunlar oynayan çocukların, doğanın birleştiriciliğini, insana ve canlılara yaşam kaynağı olmasını irdelediğini ifade etti.

Ülkede devam eden yangınlar nedeniyle etkinliğin bir farkındalık etkinliğine dönüştüğünü belirten Kadıoğlu, “Yanan her bir ağaç ve zarar gören her bir canlı için üzgün, ormanlarımızı koruyamadığımız için ise çocuklarımıza karşı mahcubuz. Umarız ki en kısa sürede bu felaket son bulur. Orman yangınlarının bir daha yaşanmaması için gerekli önlemler alınır ve yaralar en erken zamanda sarılır” dedi.

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-Güngördü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de konuşmasında, pikniğe katılan çocuklara doğaya ve ülkelerine karşı gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

-“Kayıplarımız için çok üzgünüm”

Güngördü, “Yediden yetmişe hepimizi derinden yaralayan, geleceğimizi etkileyen orman yangınlarının bir daha yaşanmamasını dilerim. Çünkü çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras yeşil ve temiz bir çevredir. Kayıplarımız için çok üzgünüm” diye konuştu.

Bir yangın felaketinin içindeyken, vatandaşların olağanüstü bir özveriyle bu felaketle başa çıkmak için mücadele ettiğini belirten Güngördü, önceliğin, mevcut yangınları söndürmek ve olası yeni yangınlara hazırlığı en üst düzeye, olabildiğince hızla çıkarmak olduğuna dikkat çekerek, bu felaketten büyük ders çıkarılmasının önemini vurguladı.

Nidai Güngördü, ormanlık alanlarda ve piknik alanlarında ateş yakılmaması, izmarit ve çöp atılmaması konusunda da uyarıda bulunarak, “Büyüklere, ailelere, genç ve çocuklara seslenmek istiyorum. Piknik alanları, ormanlar hepimizindir. Sahip çıkalım” dedi

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Son Güncelleme: 24.06.2022 00:09
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