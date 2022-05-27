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GEÇİTKÖY’DE YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

27 Mayıs 2022 Cuma 15:55
GEÇİTKÖY’DE YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Geçitköy bölgesinde saat 13.00 sıralarında başlayan yangının kontrol altına alınması için devletin ilgili birimleri hummalı bir çalışma yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile üst düzey yetkililer bölgede bulunuyor.

-Kaymakam Güneş TAK’a konuştu

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, TAK’a yaptığı açıklamada, yangının Geçitköy barajının karşı tarafında, batısında bir bölgede başladığını söyledi.

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Güneş, yangının güneye doğru hareket ettiğini, herkesin “Mavi Köşk” diye bildiği bölgedeki yamaçlara doğru yöneldiğini, o bölgenin de çok sert ve sık bir ormanlık alan olduğunu belirtti.

Yangının önünün kesilmeye çalışıldığını ifade eden Güneş, ancak rüzgarın da etkisiyle, yangının Santos Villaları olarak bilinen bölgeye kadar ulaştığını kaydetti.

Güneş itfaiye, Polis, asker ekiplerinin tümünün canla başla uğraştığını, ancak rüzgarın etkisiyle de yangının önünün kesilemediğini söyledi.

Sinan Güneş “Yangın şu anda kontrol altına alınamadı, diğer ilçelerden de talep ettiğimiz takviyelerle yangına şu anda müdahale edilmeye devam ediliyor. Helikopterleri bekliyoruz, hem Türkiye’den, hem de Birleşmiş Milletler’den… Kötü bir gün geçiriyoruz, şu ana kadarki gelişmelerden çok üzgünüz”  dedi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları da, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın girişimleriyle İngiliz üsler bölgesinden bir yangın söndürme helikoperinib alevlere müdahal etmek üzere bölgeye gittiğini belirtti.

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