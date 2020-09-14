banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1109
ALTIN
468.791
DOLAR
7.4771
STERLİN
9.6550
EURO
8.8716
Aşırı uçları yaşatan kim?
Aşırı uçları yaşatan kim?
Ne sinir, ne asap bıraktınız artık!
Ne sinir, ne asap bıraktınız...
Sistem neden tıkandı?
Sistem neden tıkandı?
Raydan çıkıyoruz...
Raydan çıkıyoruz...
banner364

Geçitköy Barajı Ve Pompa Tesislerinden, Bakım Nedeniyle, 2 Gün Su Verilemeyecek

Lefkoşa, 14 Eylül 20 : KKTC Su Temini Projesi kapsamında Geçitköy Barajı ve pompa tesislerinde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle bugün saat 16.00’dan itibaren iki gün süreyle hatlara su verilmeyeceği bildirildi. 

14 Eylül 2020 Pazartesi 12:32
Geçitköy Barajı Ve Pompa Tesislerinden, Bakım Nedeniyle, 2 Gün Su Verilemeyecek
banner337
banner351

Lefkoşa, 14 Eylül 20 : KKTC Su Temini Projesi kapsamında Geçitköy Barajı ve pompa tesislerinde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle bugün saat 16.00’dan itibaren iki gün süreyle hatlara su verilmeyeceği bildirildi. 

banner341
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yerel su kaynaklarından bölgelere su verilmeye devam edileceği kaydedildi.

(RU/FEZ) 
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalkan’ın Ölüm Nedeni Kalp Krizi
Kalkan’ın Ölüm Nedeni Kalp Krizi
Polisiye Olaylar…
Polisiye Olaylar…
Bir Haftada 40 Trafik Kazası Meydana Geldi
Bir Haftada 40 Trafik Kazası Meydana Geldi
Eczanelerin Yeni Çalışma Saatleri Belli Oldu
Eczanelerin Yeni Çalışma Saatleri Belli Oldu
Çavuşoğlu: Türkiye asla geri adım atmaz!
Çavuşoğlu: Türkiye asla geri adım atmaz!
Denktaş: “Vatandaş, hastalığa kapılmaktan değil karantina şartlarından korkuyor”
Denktaş: “Vatandaş, hastalığa kapılmaktan değil karantina şartlarından korkuyor”
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden Salamis Kamping Tesisi İle İlgili Duyuru
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden Salamis Kamping Tesisi İle İlgili Duyuru
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden Salamis Kamping Tesisi İle İlgili Duyuru
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden Salamis Kamping Tesisi İle İlgili Duyuru
İnsan Hakları Derneği Pompeo’yu Protesto Etti
İnsan Hakları Derneği Pompeo’yu Protesto Etti
İnsan Hakları Derneği Pompeo’yu Protesto Etti
İnsan Hakları Derneği Pompeo’yu Protesto Etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim