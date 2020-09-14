Geçitköy Barajı Ve Pompa Tesislerinden, Bakım Nedeniyle, 2 Gün Su Verilemeyecek

Lefkoşa, 14 Eylül 20 : KKTC Su Temini Projesi kapsamında Geçitköy Barajı ve pompa tesislerinde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle bugün saat 16.00’dan itibaren iki gün süreyle hatlara su verilmeyeceği bildirildi.
(RU/FEZ)
Lefkoşa, 14 Eylül 20 : KKTC Su Temini Projesi kapsamında Geçitköy Barajı ve pompa tesislerinde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle bugün saat 16.00’dan itibaren iki gün süreyle hatlara su verilmeyeceği bildirildi.
Lefkoşa, 14 Eylül 20 : KKTC Su Temini Projesi kapsamında Geçitköy Barajı ve pompa tesislerinde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle bugün saat 16.00’dan itibaren iki gün süreyle hatlara su verilmeyeceği bildirildi.
(RU/FEZ)