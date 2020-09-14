Geçitköy Barajı Ve Pompa Tesislerinden, Bakım Nedeniyle, 2 Gün Su Verilemeyecek

Lefkoşa, 14 Eylül 20 : KKTC Su Temini Projesi kapsamında Geçitköy Barajı ve pompa tesislerinde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle bugün saat 16.00’dan itibaren iki gün süreyle hatlara su verilmeyeceği bildirildi.