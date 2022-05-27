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Geçitköy'deki yangına müdahale için Türkiye'den 2, BM Barış Gücü'nden 1 yangın helikopteri geliyor
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Geçitköy'deki yangına müdahale için Türkiye'den 2, BM Barış Gücü'nden 1 yangın helikopteri geliyor

27 Mayıs 2022 Cuma 15:18
Geçitköy'deki yangına müdahale için Türkiye'den 2, BM Barış Gücü'nden 1 yangın helikopteri geliyor

Geçitköy'deki yangına müdahale için Türkiye'den 2, BM Barış Gücü'nden 1 yangın helikopteri geliyor.

TAK muhabirinin Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu'ndan aldığı bilgiye göre, itfaiye araçlarının giremeyeceği bölgeye yayılan yangına etkili müdahale için Türkiye'den ve BM Kıbrıs Barış Gücü'nden yardım talep edildi.

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Dışişleri Bakanlığı'nın girişimiyle Türkiye'den 2, BM Kıbrıs Barış Gücü'nden de 1 helikopter, yangına müdahale için bölgeye gitmek için havalandı.

Yangının Geçitköy barajının batısında, Mavi Köşk'ün altındaki bölgede etkili olduğu belirtildi.

İtfaiye ve diğer ekiplerin müdahaleleri devam ediyor.

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