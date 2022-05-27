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Geçitköy'de alevlerle 5 saatlik mücadele...

27 Mayıs 2022 Cuma 20:46
Geçitköy'de alevlerle 5 saatlik mücadele...

Geçitköy bölgesinde yaklaşık bin dönümlük alanı etkileyen, yerleşim bölgelerini tehdit eden yangın, beş saat sonra kontrol altına alındı

Geçitköy bölgesinde bugün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgârın etkisiyle civar bölgelere yayılarak yaklaşık bin dönümlük alanı etkileyen, yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, yaklaşık beş saat sonra kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle devlet ve hükümet yetkilileri bölgeye gitti, incelemelerde bulundu. 

Bugün saat 13.00 sıralarında Geçitköy bölgesinde elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu üç farklı noktada çıkan yangın, tüm birimlerin ve vatandaşların seferber olması ve Türkiye ile İngiliz üsler bölgesinden hava araçlarının da müdahaleleri sonucunda kontrol altına alınabildi. Bölgede, havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle trafik akışına kapatılan Girne - Güzelyurt ana yolu da saat 20.00 sıralarında yeniden trafiğe açıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere Tepebaşı bölgesinde gelen Başbakan Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bölgede rüzgarın etkisini artırdığı akşam saatlerinden önce yangının kontrol altına alınarak, daha geniş bir alana yayılmasını hedeflediklerini açıklamıştı.

Polisin verdiği ilk bilgilere göre, yangın söndürme çalışmalarına katılan bir vatandaş ise dengesini kaybedip düşerek, karın bölgesine demir saplanması sonucu yaralandı. Tepebaşı’nda bulunan siteye sirayet etmesi sonucu üç evin de yangından hasar gördüğü belirtildi.

Yangın esnasında yoğun dumandan etkilenen birçok kişinin de ambulanslarla sağlık merkezlerine sevk edildiği gözlemlendi.

İlk tespitlere göre, Geçitköy bölgesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle civar bölgelere yayılan yangında yaklaşık bin dönümlük alandaki ağaçlar ve makilik alan yandı.

- Yangın rüzgarın etkisiyle “Mavi Köşk” olarak bilinen bölgeye, ardından da “Santos Villaları” olarak bilinen yerleşim bölgesine yayıldı

Bugün saat 13.00 sıralarında Geçitköy Barajının karşı tarafında, batısındaki bir bölgede başlayan yangın rüzgârın da etkisiyle güneye doğru hareket ederek, “Mavi Köşk” olarak bilinen yamaçlara doğru ilerledi.

Yangının önünü kesmek için olay yerine sevk edilen itfaiye, orman dairesi, polis, asker, Sivil Savunma Teşkilatı, bölge belediyelerinden ekipler ile köy halkı yoğun çaba gösterdi. Ancak rüzgârın da etkisiyle yangın, Santos Villaları olarak bilinen yerleşim bölgesine kadar ulaştı.

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Can kaybının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında bölge sakinlerinin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı. Ancak birçok kişinin de yoğun dumandan etkilenerek ambulanslarla sağlık merkezlerine sevk edildiği gözlemlendi. 

Rüzgârın etkisiyle civar bölgelere yayılan ve tüm birimlerin yoğun çabalarına rağmen bir türlü kontrol alınmayan yangın Tepebaşı köyünün sakinleri arasında endişe yarattı.

2020 yılında Tepebaşı’nda çıkan büyük orman yangınını anımsayan Tepebaşı sakinleri, itfaiye araçları ile belediyelere ait su tankerleri ile hiç durmaksızın yangın bölgesine su taşıyan ekiplerin seferberliğini endişeli gözlerle izledi

Mayıs 2002 yılında Tepebaşı-Kalkanlı arasında çıkan yangının, “1995 yangından sonra en büyük orman yangını” olduğu belirtilmişti. Tepebaşı'nda çıkan ve Kalkanlı’ya kadar uzanan yangında, Anıt Zeytin ağaçları da dahil olmak üzere 7 bin 500 dönüm yanmıştı.

-Cumhurbaşkanı Tatar’dan yangınlar karşı daha dikkatli olunması çağrısı

Geçitköy'e giderek askeri helikopterle havadan yangın bölgesinde incelemelerde bulunmasının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Geçitköy bölgesindeki yangında ilk belirlemelere göre 700 dönümden fazla bir alanın kül olması ciğerlerimizi yaktı, çok üzgünüz” dedi.

“Mavi Köşk”ün bulunduğu bölgede büyük tehlike yaşandığını” belirten Cumhurbaşkanı, yangın söndürme çalışmalarında tüm kurum ve kuruluşların seferber olduğunu; olağanüstü çaba gösterdiklerini, Türkiye’den gönderilen 2 helikopter 1 uçak; İngiliz üslerinden de 2 helikopter ile Geçitköy Barajı’ndan alınan suyla yangın söndürme çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaz aylarında yangınlar karşı daha dikkatli olunması çağrısı da yaptı.

- Başbakan Üstel, Bakan Oğuz olay yerinde incelemelerde bulundu

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Başbakan Ünal Üstel ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Tepebaşı’nda basına yaptığı açıklamada, elektrik tellerinin birbrine değmesi sonucu üç ayrı yerde yangın çıktığını ve rüzgarın etkisiyle yangının civar bölgelere yayıldığını açıkladı.

Başbakan Üstel, Türkiye’den ve İngiliz üslerinden gelen yangın söndürme helikopterlerinin yangın söndürme çalışmalarına katılmasıyla birlikte, rüzgarın şiddetini artırdığı akşam saatleri öncesinde yangının söndürülmesini ve ardından soğutma çalışmalarına başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Başbakan Üstel, tedbir amaçlı evlerin boşaltıldığını, bölge sakinlerinin can güvenliğinin sağlanması için tahliye edildiklerini de açıklayarak, “Bakanımızın, Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığı protokol kapsamında, bir yangın helikopteri 1 Haziran’dan itibaren Ercan Devlet Havalimanı’nda olacak. Şansızlığımız Mayıs ayının son günlerinde, böyle bir yangın yaşanmasıdır” dedi.

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