Geçitköy Barajı’na TC’den gelen su akmaya başladı

“KKTC Su Temin Projesi” kapsamında Türkiye’den KKTC’ye içme ve kullanma suyu taşıyan hattan gelen su saat 16.00 itibarıyla Geçitköy barajına akmaya başladı.

Hattın deniz geçiş sisteminde 8 Ocak’ta meydana gelen arızanın giderilmesiyle baraja tekrar su verilmeye başlanırken, KKTC’de bulunan TC Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da Geçitköy’de incelemelerde bulundu.