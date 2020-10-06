banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1162
ALTIN
478.283
DOLAR
7.7559
STERLİN
10.0812
EURO
9.1414
Yeğenini de devlet memuru yapmayı ihmal etmemiş!
Yeğenini de devlet memuru yapmayı...
Düşük pozitif! Seçmen ve Erhan Arıklı
Düşük pozitif! Seçmen ve Erhan...
Erhürman daha emin daha sakin
Erhürman daha emin daha sakin
Sanat CB adaylarının umurunda bile değil
Sanat CB adaylarının umurunda bile...
banner376

Geçitköy Barajı’na TC’den gelen su akmaya başladı

“KKTC Su Temin Projesi” kapsamında Türkiye’den KKTC’ye içme ve kullanma suyu taşıyan hattan gelen su saat 16.00 itibarıyla Geçitköy barajına akmaya başladı.

06 Ekim 2020 Salı 17:23
Geçitköy Barajı’na TC’den gelen su akmaya başladı
banner337
banner351

“KKTC Su Temin Projesi” kapsamında Türkiye’den KKTC’ye içme ve kullanma suyu taşıyan hattan gelen su saat 16.00 itibarıyla Geçitköy barajına akmaya başladı.

banner341
Hattın deniz geçiş sisteminde 8 Ocak’ta meydana gelen arızanın giderilmesiyle baraja tekrar su verilmeye başlanırken, KKTC’de bulunan TC Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da Geçitköy’de incelemelerde bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 06.10.2020 17:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden Bir Heyet Yaşlılara Ziyaretlerde Bulundu
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden Bir Heyet Yaşlılara Ziyaretlerde Bulundu
Tabipler Birliği: “artan Hasta Sayısı Karşısında Sağlık Sistemi Ve Otel Karantinaları Yetersiz Kalıyor; Merkezi Karantinalar İçin Harcanan Para Büyük Bir Ekonomik Yük”
Tabipler Birliği: “artan Hasta Sayısı Karşısında Sağlık Sistemi Ve Otel Karantinaları Yetersiz Kalıyor; Merkezi Karantinalar İçin Harcanan Para Büyük Bir Ekonomik Yük”
Erhan Arıklı: “su Protokolü Aynen Uygulanmalıdır”
Erhan Arıklı: “su Protokolü Aynen Uygulanmalıdır”
Tatar: Kapalı Maraş Perşembe günü açılıyor!
Tatar: Kapalı Maraş Perşembe günü açılıyor!
Bağımsızlık Yolu’ndan Ysk’ya Eleştiri
Bağımsızlık Yolu’ndan Ysk’ya Eleştiri
Sağlık Bakanlığı seçim sandıklarında görev alacak kişilere ücretsiz PCR testi yapılacağını açıkladı
Sağlık Bakanlığı seçim sandıklarında görev alacak kişilere ücretsiz PCR testi yapılacağını açıkladı
BTHK internet haber sitelerini uyardı
BTHK internet haber sitelerini uyardı
El-Sen Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği Tesis Şubesinde 24 saat uyarı grevi yapacak
El-Sen Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği Tesis Şubesinde 24 saat uyarı grevi yapacak
Yüksek Seçim Kurulu hangi belgelerle oy kullanılabileceğini açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu hangi belgelerle oy kullanılabileceğini açıkladı
City Mall AVM’den Garage Sale günleri
City Mall AVM’den Garage Sale günleri

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim