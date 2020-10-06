Geçitköy Barajı’na TC’den gelen su akmaya başladı

“KKTC Su Temin Projesi” kapsamında Türkiye’den KKTC’ye içme ve kullanma suyu taşıyan hattan gelen su saat 16.00 itibarıyla Geçitköy barajına akmaya başladı.
06 Ekim 2020 Salı 17:23
Son Güncelleme: 06.10.2020 17:38
“KKTC Su Temin Projesi” kapsamında Türkiye’den KKTC’ye içme ve kullanma suyu taşıyan hattan gelen su saat 16.00 itibarıyla Geçitköy barajına akmaya başladı.
“KKTC Su Temin Projesi” kapsamında Türkiye’den KKTC’ye içme ve kullanma suyu taşıyan hattan gelen su saat 16.00 itibarıyla Geçitköy barajına akmaya başladı.