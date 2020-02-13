Geçitköy baraj bölgesine bugün fidanlar dikiliyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un da katılacağı fidan dikimi etkinliği bugün 10.00’da gerçekleştiriliyor.
Bölgeye lavanta, hurma, fıstıkçamı ve servi fidanları dikilecek.
Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından Geçitköy Barajı bölgesinde yürütülen Ağaçlandırma ve Peyzaj Düzenleme Projesi kapsamında fidan dikimi çalışmalarına başlanıyor.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un da katılacağı fidan dikimi etkinliği bugün 10.00’da gerçekleştiriliyor.
Bölgeye lavanta, hurma, fıstıkçamı ve servi fidanları dikilecek.