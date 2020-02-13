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Geçitköy baraj bölgesine bugün fidanlar dikiliyor

Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından Geçitköy Barajı bölgesinde yürütülen Ağaçlandırma ve Peyzaj Düzenleme Projesi kapsamında fidan dikimi çalışmalarına başlanıyor.

Geçitköy baraj bölgesine bugün fidanlar dikiliyor

Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından Geçitköy Barajı bölgesinde yürütülen Ağaçlandırma ve Peyzaj Düzenleme Projesi kapsamında fidan dikimi çalışmalarına başlanıyor.

13 Şubat 2020 Perşembe 07:32
Geçitköy baraj bölgesine bugün fidanlar dikiliyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un da katılacağı fidan dikimi etkinliği bugün 10.00’da gerçekleştiriliyor.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin, arazi hazırlığı tamamlanan kısımlarında yapılacak fidan dikimleri; Orman Dairesi, Alsancak Belediyesi, Lapta Belediyesi ve TC Devlet Su İşleri çalışanları tarafından gerçekleştirilecek.

Bölgeye lavanta, hurma, fıstıkçamı ve servi fidanları dikilecek.

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Son Güncelleme: 13.02.2020 10:37
Anahtar Kelimeler:
Geçitköy Baraj Bölgesi Fidan Dikimi
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