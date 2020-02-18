Geçitkale’de “Engelsiz Atölye” kursları Çarşamba günü başlıyor

Belediyenin, engellileri hayata katmak için sürdürdüğü faaliyetler çerçevesinde düzenlenen kurslarda, engellilerin odaklanma sürelerini arttırmalarını sağlamak ve hayal güçlerini geliştirmek amaçlanıyor.

Üretim ve Yaşam Merkezi’ndeki “Engelsiz Atölye” kursları, Çarşamba günü başlıyor.

Geçitkale Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Geçitkale Belediyesi Kadın Meclisi iş birliğiyle engellilere el işi ve günlük ihtiyaç duyulan eşyaların kullanımı eğitimi kursları verilecek.

Kurslarla, engellileri toplumsal yaşama katmak ve üretken hale getirmek amacıyla meslek edinme, iş olanakları yaratma konularında çalışmalar yapmak, toplum kaynaklarını harekete geçirmek üzere kurulan Geçitkale Belediyesi Engelsiz Atölyesi’nde, eğitimlerini tamamlayan engellilerin edindikleri becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Üretim ve Yaşam Merkezi’nde, engellilerin yanında çocuklara, gençlere, kadınlara ve yaşlılara 7’den 70’e tüm insanların hayatına renk katmak, üreterek onların sosyal yaşamını zenginleştirmek amaçlanıyor.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, "Engelsiz Atölyemiz bir mutfak. Burada hedefimiz engelliler ile ilgili mutluluk üretmek, onlara mutlu bir hayat noktasında katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

Öztaş, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya ve bu konuda projeler üretmeye devam edeceklerini kaydederek “Engelsiz Atölyemiz yanında ahşap, Lefkara, koza, seramik, resim, sele-sepet atölyeleri ile Kuzey Mesarya’ya bir okul kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.