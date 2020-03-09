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Geçitkale Belediyesi İle Uyuşturucu İle Mücadele Komsyonu Güçlü İş Birliği Kararı Aldı

MAHALLE ANNELERİ PROJESİ GEÇİTKALE’DE DE HAYATA GEÇİRİLİYOR

Geçitkale Belediyesi İle Uyuşturucu İle Mücadele Komsyonu Güçlü İş Birliği Kararı Aldı

MAHALLE ANNELERİ PROJESİ GEÇİTKALE’DE DE HAYATA GEÇİRİLİYOR

09 Mart 2020 Pazartesi 10:28
Geçitkale Belediyesi İle Uyuşturucu İle Mücadele Komsyonu Güçlü İş Birliği Kararı Aldı
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MAHALLE ANNELERİ PROJESİ GEÇİTKALE’DE DE HAYATA GEÇİRİLİYOR

ÖZTAŞ “ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA YÖNELMEMESİNİN EN ÖNEMLİ YOLU EĞİTİM”

KARAOKÇU: “MÜCADELEMİZİ KKTC’NİN EN UCRA KÖŞESİNE KADAR TAŞIMA AMACINDAYIZ”

Lefkoşa, 9 Mart 20  (.):Geçitkale Belediyesi,  Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile bağımlılıklarla mücadele konusunda en üst düzeyde iş birliğinde çalışma kararı aldı.

Geçitkale Beldiyesnden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş başkanlığında Geçitkale’de iki kurum heyetlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda eğitim ve önleme yönünde yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önleme çalışmaları çerçevesinde geliştirdiği “Mahalle Anneleri Projesi”nin (MANNE) Geçitkale Belediyesine bağlı yerleşim birimleri içerisinde de başlanılmasına karar verildi.

Bu çerçevede Geçitkale Belediyesi tarafından belirlenecek 5 kişilik anne gurubu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından verilecek eğitimler sonrası alan çalışmalarına başlayacaklar.

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Toplantıda ayrıca, Geçitkale Belediyesi personeline bağımlılık farkındalık eğitimi verilmesi kararı alınırken, bölge halkının bilinç düzeyinin yükseltilmesine yönelik olarak sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılması yönünde de mutabakata varıldı.

Kişisel gelişime destek vermek amacıyla hayata geçirilen “Sevgi Adası Kuzey Kıbrıs Projesi çerçevesinde Geçitkale Belediyesi Kadın Meclisi ile iş birliğinde yöre halkına eğitimler de hayata geçirilecek

HASAN ÖZTAŞ

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş,  belediye olarak bağımlılıklarla mücadeleye büyük önem verdiklerini, bu nedenle çok başarılı çalışmalar yürüten Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile iş birliği kararı aldıklarını söyledi.

Bölgede mevcut olan bazı sıkıntıların bilincinde olduklarını, o nedenle önleme çalışmaları çerçevesinde bir an önce adım atmak düşüncesinde olduklarını belirten Öztaş, özellikle Mahalle Anneleri Projesi’ni Geçitkale Belediyesi sınırları içerisinde bir an önce hayata geçirmek istediklerini vurguladı.

HASAN KARAOKÇU 

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise yaptığı konuşmada, verdikleri mücadeleyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en ücra köşesine kadar taşıma amacında olduklarını, bu nedenle Geçitkale Belediyesi ile iş birliğinin büyük önem taşıdığını söyledi. 

Gösterdiği duyarlılık ve iş birliği anlayışı nedeniyle Başkan Hasan Öztaş’a teşekkür eden Hasan Karaokçu, “Tamamen bilimsel bir çalışma olan Mahalle Anneleri Proje’mizi Değirmenlik ve İskele’den sonra Geçitkale’de de hayata geçirecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Projemizle Geçitkale Belediyesi sınırları içerisindeki yüzlerce insanımızın kapısını çalarak onları bilinçlendirme fırsatı yakalayacağız. Bu önleme çalışmalarımıza büyük güç katacaktır” dedi.

“Sevgi Adası Kuzey Kıbrıs Projesi” çalışmalarının Geçitkale Belediyesi Kadın Meclisi ile yaşam bulmaya başladığına işaret eden Karaokçu, tüm mücadelelerinin çocukları ve gençleri ve tüm toplumu uyuşturucu ve bağımlılıklara karşı korumak olduğunu sözlerine ekledi.
(YIL/FG)

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