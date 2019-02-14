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Geçitkale Trafo Merkezi’ne düşen yıldırım 28 köyü elektriksiz bıraktı
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Geçitkale Trafo Merkezi’ne düşen yıldırım 28 köyü elektriksiz bıraktı

Geçitkale Trafo Merkezi’ne düşen yıldırım 28 köyü elektriksiz bıraktı

14 Şubat 2019 Perşembe 07:55
Geçitkale Trafo Merkezi’ne düşen yıldırım 28 köyü elektriksiz bıraktı

KALYONCU: “HASAR ÇOK CİDDİ… ELEKTRİK ENERJİSİNİN YENİDEN NE ZAMAN VERİLEBİLECEĞİYLE İLGİLİ KESİN BİR AÇIKLAMA YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL…”

ÖZTAŞ: “YILDIRIM TRAFO MERKEZİNİ RESMEN PATLATTI. EKİPLERİN ERKEN MÜDAHALESİ FELAKETİN BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ”

Geçitkale Trafo Merkezi’ne bu sabah saatlerinde düşen yıldırım, 28 köyü elektriksiz bıraktı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Çağrı Merkezi Sorumlusu Tuluğ Kalyoncu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, “Hasar çok ciddi. Elektrik enerjisinin yeniden ne zaman verilebileceğiyle ilgili kesin bir açıklama yapmak mümkün değil” dedi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ise açıklamasında “Yıldırım trafo merkezini resmen patlattı. Ekiplerin erken müdahalesi felaketin büyümesini engelledi” bilgisini verdi.

KESİNTİDEN ETKİLENEN 28 KÖY VAR

Kıb-Tek Çağrı Merkezi Sorumlusu Tuluğ Kalyoncu, kesintiden etkilenen köyleri şu şekilde sıraladı:

“Mağusa ilçe sınırları içinde: Akova, Yıldırım, Alaniçi, Dörtyol, Mutluyaka, Korkuteli, Pirhan, İnönü, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Gönendere, Tirmen, Geçitkale, Çamlıca, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Tatlısu, Küçükerenköy ve Ergenekon.

İskele ilçe sınırları içinde: Boğaziçi, Sınırüstü ve Altınova.”

Kalyoncu,  “Bu trafo merkezinden beslenen 4 tane ana arter, orta gerilim elektrik şebekesinin çıkış noktasıdır. Yıldırım, 66/11 kilovolt ana hatlarının çıkış noktasına zarar verdi. Ekipler olay yerinde. Çalışmalar sürüyor” dedi.

“VATANDAŞLAR GELİŞMELERİ KIB-TEK’İN SOSYAL MEDYA HESABINDAN VEYA ÇAĞRI MERKEZİ’NDEN TAKİP EDEBİLİR”

Kalyoncu, vatandaşların bu konudaki gelişmeleri Kıb-Tek’in facebook ve Twitter hesabından takip edebileceğini, 6000960 çağrı merkezinin de 24 saat hizmette olduğunu söyledi.

ÖZTAŞ: “YAKLAŞIK 2 BUÇUK SAAT SÜREN ÇALIŞMALARLA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI”

Öte yandan TAK’a konuşan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, düşen yıldırımın, trafo merkezini resmen patlattığını söyledi.

Hasan Öztaş, trafo merkezinde yıldırımın düşmesiyle saat 06.30 civarında çıkan yangının yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmalarla kontrol altına alındığını ifade etti.

Sosyal medyadan da yaptığı “Büyük bir felaketten dönüldü” açıklamasını yineleyen Öztaş, “Belediye, itfaiye ve Elektrik Kurumu ekiplerinin erken sürede olay yerine gelmesi ve müdahalesi, felaketin büyümesini engeldi” dedi.

Son Güncelleme: 14.02.2019 11:05
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