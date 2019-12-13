Geçitkale Havaalanı'nın İHA'lar İçin kullanılmasına onay verildi

Yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti olarak , Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan son gelişmeler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının talebi üzerine Geçitkale Havalimanınınile yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına izin verilmiştir" denildi.Açıklamada ayrıca,'na dair yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili maddeleri uyarınca, alınan bu karar hakkında sözleşmenin diğer tarafının bilgilendirdiği de belirtildi.