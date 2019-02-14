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Geçitkale Trafo Merkezi’ne düşen yıldırım 28 köyü elektriksiz bıraktı
28 KÖY ELEKTRİKSİZ
Geçitkale Elektrik Santrali’ne yıldırım düştü…
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Geçitkale Elektrik Santrali’ne yıldırım düştü…

 Santralde yangın çıktı

Geçitkale Elektrik Santrali’ne yıldırım düştü…

 Santralde yangın çıktı

14 Şubat 2019 Perşembe 07:28
Geçitkale Elektrik Santrali’ne yıldırım düştü…

ÖZTAŞ: “GEÇİTKALE BELEDİYESİ, GEÇİTKALE İTFAİYESİ VE ELEKTRİK KURUMU’NUN MÜDAHALESİYLE OLASI DAHA BÜYÜK BİR TEHLİKE BERTARAF EDİLDİ”

Geçitkale Elektrik Santrali’ne bu sabah saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle santralde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Güne kötü başladık. Bu sabah saat 06.30 civarında Geçitkale Elektrik Santrali’ne yıldırım düştü, santralde yangın çıktı. Geçitkale Belediyesi, Geçitkale İtfaiyesi ve Elektrik Kurumu’nun müdahalesiyle olası daha büyük bir tehlike bertaraf edildi. Tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ederim...” dedi.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, Geçitkale ve bölge köyleri, santralin devre dışı kalmasıyla elektriksiz kaldı.

Son Güncelleme: 14.02.2019 10:42
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