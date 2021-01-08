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Geçitkale'de korkunç cinayet! 3 kişi hayatını kaybetti

Geçitkale'de infial yaratacak bir olay yaşandı..

08 Ocak 2021 Cuma 08:35
Geçitkale'de korkunç cinayet! 3 kişi hayatını kaybetti
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Polis Basın Subaylığı’ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“08.01.2021 tarihinde, saat 03.30 sıralarında, Geçitkale’de sakin İbrahim ÇOBANOĞLU (E-52) ve Bengü ÇOBANOĞLU (K-48) ikametgahlarının yatak odası içerisinde tabanca ile vurulmak suretiyle olay yerinde yaşamlarını yitirmişlerdir.

Yine aynı ikametgah içerisinde bulunan 14 yaşındaki Çınar ÇOBANOĞLU (E-14) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

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Olayla ilgili polis soruşturması çok yönlü olarak devam etmektedir.”

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Son Güncelleme: 08.01.2021 10:10
Anahtar Kelimeler:
Geçitkale CinayetGeçitkale Intihar
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