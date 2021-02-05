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Geçitkale Belediyesi Güney Kıbrıs’ta çalışan bölge halkı için gıda desteği başlattı

Geçitkale Belediyesi, Güney Kıbrıs’a geçiş kapılarının kapalı olmasından dolayı Güney Kıbrıs’taki işlerine gidemeyen kişilere gıda yardımı yapma kararı aldı.

05 Şubat 2021 Cuma 16:15
Geçitkale Belediyesi Güney Kıbrıs’ta çalışan bölge halkı için gıda desteği başlattı
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Geçitkale Belediyesi, Güney Kıbrıs’a geçiş kapılarının kapalı olmasından dolayı Güney Kıbrıs’taki işlerine gidemeyen kişilere gıda yardımı yapma kararı aldı.

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Geçitkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Geçitkale ve çevresinde kalan ve Güney Kıbrıs’taki işlerine gidemeyen kişilere yönelik gıda yardımı yapılmaya başlandığı belirtildi.

Belediye Başkanı Hasan Öztaş konuyla ilgili açıklamasında , 50 güne yakın bir süredir, Güney’de çalışan işçilerin işlerine gidemediği ve evlerine yiyecek götüremez noktada olduklarını belirtti. Öztaş,  gıda yardımı paketleri için vatandaşların  katkıda bulunabileceğini de belirtti ve  katkıda bulunmak isteyen vatandaşların , Belediye Halkla İlişkiler Birimine başvurabileceklerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 05.02.2021 17:27
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısGeçitkale Belediyesi
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