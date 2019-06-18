Geçitkale Belediyesi 'Gençlik Meclisi' kuruldu

Geçitkale Belediyesi, gençlerin fikir ve önerileriyle belde yönetiminde söz sahibi olmasını sağlayacak Gençlik Meclisini kurdu.

Geçitkale Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Geçitkale ve belde gençlerinin Belediye yönetimindeki sesi olacak 'Geçitkale Belediyesi Gençlik Meclisi' resmi olarak kuruldu.

Buna göre Kadın Meclisi, Çocuk Meclisi, Engelli Meclisi ve Gençlik Meclisi’nin kurulmasıyla Geçitkale Belediyesi’nde siyasi otorite ve idarenin dışında oluşturulan meclislerle beldedeki her kesim insandan oluşan ve de katılımcı demokrasiyi sağlama adına büyük bir atılım gerçekleştirildi.

Açıklamada, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ın önerisiyle kurulan meclisin, gençlerin sesi olacağı ve gençlerin, fikir ve önerileri ile belde yönetimine katkı koyacağı kaydedildi.

15- 24 yaş arası her kesimden gençleri kucaklayan 'Gençlik Meclisi'nde görev dağılımı şöyle; “Başkan Şöhret Bal; Asbaşkan Fehmi Ummak. Yönetim Kurulu Üyeleri, Sevim Yavuz, Mehmet Çavuş, Lütfiye Şingirli, Neriman Şingirli, İzde Hadımcı, Hanife Hadımcı, Ergin Soyal, Çisem Ruso, Berkan Ruso, Özkul Şerifoğlu, Kemal Ummak, Laden Ak, Sergül Nalkıran ve Turan Satılmış.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş,“Ekonomi, kültür, sanat, insan hakları, spor gibi alanlarda genç bir bakış açısıyla sorunları çözmeyi, yeni fikirler ve projeler üretmeyi, Beldemiz için katkı koymayı amaçlıyoruz. İnanıyorum ki bu meclisten toplumun her kesimine fayda sağlayacak, daha yaşanabilir bir Geçitkale ve Beldesi için örnek fikirler ve projeler çıkacaktır" diye konuştu.





