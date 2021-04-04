Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş: “Artık çok daha dikkatli, çok daha tedbirli olmak zorundayız”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, dün Geçitkale’de iki vatandaşın testinin pozitif ve buna istinaden çok sayıda vatandaşın temaslı halde olması nedeniyle, artık çok daha dikkatli, çok daha tedbirli olmak zorunda olduklarını belirtti.

Öztaş Geçitkale ve bölge halkına yönelik yaptığı açıklamada, bir yıldır tüm dünyada olduğu gibi KKTC”nin de COVİD-19 hastalığı ile ciddi bir mücadele içinde olduğunu hatırlatarak, “Devletimizin ilgili kurumları ve siz değerli vatandaşlarımızın gayret ve çabaları takdire şayandır” dedi.

Özellikle Geçitkale ve köylerinin, tüm bölgelere nazaran en az vakayla bu süreci oldukça kontrollü ve tedbirli geçiştirmekte olduğunu kaydeden Öztaş şöyle devam etti:



Covid-19’un mutasyona uğramış şeklinin çok daha bulaşıcı ve etkili olduğunu vurgulayan Öztaş, ”Panik haliyle değil tedbirle hareket etmeli, elzem ihtiyaçlar dışında dışarıya çıkılmaması maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını tüm halkımızdan rica ederim” dedi.



