Geçişlerde yeni düzenleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki geçişlerde bugünden itibaren aşılı kişilerden de 7 günü dolmamış negatif hızlı test veya PCR test sonucu istenecek.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu Ofisi’nden daha önce yazılı açıklamada, iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nin değerlendirmesinde durumun Seviye 3, yani koyu Kırmızı olması gerektiğine karar verildiği ifade edilmişti.

Bu durumda; bugün saat 09:00 itibarıyla geçiş yapılacak günden 14 gün öncesi aşılarını tamamlamış kişilerin de geçiş yapabilmesi için 7 günü dolmamış negatif hızlı test veya PCR test sonucu ibraz etmesi gerekecek. Aksi halde 72 saati dolmamış hızlı test veya PCR aranacak.

Lise öğrencileri ve Aşağı Pirgo sakinlerinden 7 günü dolmamış PCR testi istenecek.